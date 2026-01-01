Italia a trimis în România avioane Eurofighter Typhoon pentru poliție aeriană

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri, 3 iunie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în următoarele două luni.

Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a Forțelor Aeriene Italiene.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită, desfășurate în comun cu partenerii NATO, începând cu anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între Forțele Aeriene Române și cele aliate.







