Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis luni că România este preocupată de modul în care arată potențialele perturbări pe piața de aprovizionare cu produse petoliere din Orientul Mijlociu.

El a dat asigurări că nu vor crește prețurile la carburanți nejustificat, în contextul în care este afectată strâmtoarea Ormuz și aproximativ 30% din transportul global de petrol și carburanți, precum și 20% din transportul global de gaze lichefiate.

"Acest lucru reprezintă principala noastră prioritate în aceste ore, precum și întoarcerea în siguranță acasă a românilor rămași în zona de conflict", a spus Ivan de la sediul central al PSD.

Ministrul a vorbit și despre faptul că, alături de șeful PSD, Sorin Grindeanu, și de premierul Ilie Bolojan s-a asigurat că depozitele de gaze, în caz de urgență, sunt umplute în proporție de 102%, în caz de avarii.

Această cantitate poate asigura aprovizionarea pentru piața din România aproximativ 90 de zile.

"În toate terminarele de pe teritoriul României, plus în depozite, există suficienți carburanți pentru a asigura fluxele normale fără a avea o perturbație. Avem o creștere cu 10% a prețului, a cotației prețului petrolului la nivel internațional, dar în contextul în care prețul petrolului reprezintă circa 25% din prețul final al carburanților, nu vorbim despre potențial de creștere extrem de mare. Ceea ce este foarte important și ceea ce am cerut explicit, ANPC, ANAF, Consiliului Concurenței este să se uite foarte clar în aceste momente la piață, să se asigure că nu se folosește acest context internațional pentru o potențială speculație din partea unor actori economici, pentru că o creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față", a explicat ministrul Energiei.

În presă au apărut luni dimineață informații potrivit cărora litrul de carburant ar putea ajunge la 10 lei, însă ministrul spune că ele sunt doar "speculații" și "niște minciuni sfruntate".

"Vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei. Așa că ceea ce vă spun foarte clar e că statul este în alertă, am făcut aceste lucruri încă din începutul conflictului, de sâmbătă, duminică, am lucrat permanent cu toți colegii din Guvern pe această temă și nu există motive pentru ca prețurile să ajungă la 10 lei. Și am avut aceeași situație, vă amintesc că am avut aceeași situație anul trecut, în luna octombrie, când am avut problema cu sancțiunile împotriva lui Lukoil, cu închiderea rafinăriei Petrotel, în care de asemenea s-a speculat de către unii că o să ajungă motorina și benzina la 10 lei", a explicat el.