Ivan susține că industria de armament din România ar fi putut absorbi peste 90% din fondurile SAFE

România are capabilități de producție în domeniul militar și este o eroare strategică faptul că s-a decis ca peste 90% din fondurile SAFE să nu fie aduse în industria națională, susține fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

'E un subiect care nu e în zona mea de expertiză (SAFE - n.r.), dar cred că era extrem de important ca partea cea mai mare a acelor bani să fie folosiți în România. Am fost o scurtă perioadă și ministru al Economiei și România are niște capabilități extraordinare în zona industriei de apărare, ca producție. Există legea offset, care permite ca orice achiziție militară să fie produsă în România în proporție de până la 80%. Adică există legislație. Iar în clipa în care tu decizi, nu știu în ce formulă, pentru că nici eu, nici colegii mei din Partidul Social Democrat nu am fost consultați și informați pe acest subiect, tu decizi că peste 90% din acești bani, care sunt împrumutați de către țara noastră și care vor fi plătiți înapoi cu dobândă în următorii zeci de ani, să nu-i aduci în industria din România, în producția din țara noastră, să dai locuri de muncă, să aduci valoare adăugată în țara noastră, consider că e o eroare strategică majoră", a afirmat marți Bogdan Ivan, prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, informează Agerpres.

Ivan spune că trebuia făcută "o discuție foarte serioasă" cu toate partidele și cu industria de apărare, pentru ca România să producă.

Ministrul interimar al apărării Radu Miruță are alte cifre. Aproximativ 60% din contractele care se vor desfășura prin SAFE vor avea localizare și producție pe teritoriul României, a spus el.

Radu Miruță a precizat că în halele în care trebuia să se facă producție de armament și echipamente pentru militari plouă și cresc copaci, dar că situația poate fi remediată:

''În halele în care trebuia să se facă producție, plouă și cresc copaci. Aici suntem. Mortul de la groapă nu mai poate fi întors. Dar tot statul român (...) are banii. Și trebuie să pună mai abitir condiția 'vrei să primești banii ăștia, vii și produci aici'. Tăiem copacii, facem instalație electrică și ajungem de la vegetație la braț robotizat și linie de asamblare''.