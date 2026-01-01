JD Vance ajunge în Ungaria pentru a-l susține pe Viktor Orban la alegerile din 12 aprilie

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția sa se vor afla marți și miercuri în Ungaria, a informat Departamentul de Comunicare al prim-ministrului ungar Viktor Orban, într-un comunicat remis agenției de presă MTI.

Conservatorul în vârstă de 41 de ani este, în cadrul administrației americane, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste și progresiste și unul dintre cei mai fervenți susținători ai formațiunilor de extremă dreapta radicală din Europa.

JD Vance va călători în Ungaria pe 7 și 8 aprilie pentru a se întâlni cu Viktor Orbán, chiar înainte de alegerile parlamentare care vor decide soarta prim-ministrului naționalist, un aliat al lui Donald Trump, notează Le Figaro.

El va fi însoțit în această călătorie de soția sa, Usha Vance, și urmează să susțină un discurs despre "bogatul parteneriat dintre Ungaria și Statele Unite", potrivit unui comunicat.

Vizita sa este o dovadă de sprijin pentru Viktor Orbán pe ultima sută de metri înaintea alegerilor din 12 aprilie.

În timpul vizitei, vicepreședintele va purta discuții cu premierul Viktor Orbán, după care va ține un discurs, alături de premierul ungar, la marea adunare, intitulată "Ziua Prieteniei Ungaro-Americane", care va fi organizată la Parcul Sportiv MTK (Centrul de Sport și Evenimente), anunță MTI.



Prim-ministrul ungar, la putere de 16 ani și apropiat de Moscova, ar primi asistență sub acoperire din partea Rusiei pentru a-și spori șansele de realegere, potrivit analiștilor.

Membrii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și-au exprimat miercurea trecută profunda îngrijorare cu privire la natura "toxică" a campaniei, marcată de "propaganda incendiară" a liderului naționalist, care se confruntă cu nemulțumiri economice și sociale.

În fața liderului opoziției Péter Magyar în sondaje, la o diferență foarte mică, Viktor Orbán a desemnat Uniunea Europeană și, mai ales, Ucraina drept principalele sale ținte.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump și administrația sa au rupt reținerea publică observată anterior de Statele Unite în ceea ce privește alegerile din străinătate.

Administrația americană susține acum deschis și ferm liderii considerați compatibili cu prioritățile și ideologia sa diplomatică. Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat Budapesta în urmă cu câteva săptămâni, unde i-a urat aliatului său maghiar "succes".

În februarie, președintele american și-a reiterat sprijinul pentru prim-ministrul Ungariei, descriindu-l drept "un lider cu adevărat puternic și puternic, cu o capacitate dovedită de a produce rezultate fenomenale".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA