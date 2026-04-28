Jumătate dintre tinerii din Bulgaria nu lucrează. Situația nu e mai bună nici în România

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor între 20-29 de ani, Bulgaria este pe ultimele locuri în Europa, potrivit Sega.

52,7% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani din Bulgaria nu lucrează. Acest lucru plasează țara pe ultimele locuri în UE în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, alături de România și Italia, conform unui studiu Eurostat pentru anul 2025.

În 2025, rata de ocupare a forței de muncă în Bulgaria a fost de 77% pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, dar tinerii bulgari au o rată a activității profesionale mai mică decât media UE (65,6%).

Acest lucru îi plasează în grupul celor care lucrează cel mai puțin în Europa. Cel mai slab rezultat privitor la tinerii care lucrează se observă în Bosnia și Herțegovina, care negociază aderarea la Uniune - 46,5%. Aceasta este urmată de Italia cu 47,6% și România cu 52%. Cel mai mare număr de persoane în câmpul muncii se află în Olanda – 84%, precum și în Malta (82,1%) și Germania (77%).

Gradul de ocupare a forței de muncă în UE a crescut cu 6,3% din 2015. Odată cu aceasta, crește și numărul persoanelor care au asigurare. 2,06 milioane de tineri din UE își plătesc singuri asigurarea, reprezentând 7,9% din totalul persoanelor autoasigurate din UE. Bulgaria se află pe penultimul loc cu 5,3%, urmată de Spania cu 5,9%. Irlanda este pe ultimul loc cu 5,1%. Cea mai mare este ponderea persoanelor autoasigurate în Slovacia – 12,2%.

