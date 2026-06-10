Kievul i-a răspuns lui Radev: Nu primim armele din Bulgaria gratuit, le cumpărăm

Ucraina și Bulgaria depun eforturi pentru o cooperare în domeniul apărării pe baze comerciale, ceea ce este benefic pentru ambele țări, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de externe al Ucrainei, Heorhii Tîhi, citat de UNIAN.

„Ucraina nu primește în prezent asistență militară gratuită din partea Bulgariei. Cooperarea ucraineano-bulgară în domeniul apărării continuă pe baze comerciale”, a subliniat el.

Această cooperare bilaterală este reciproc avantajoasă – atât pentru Ucraina, cât și pentru Bulgaria, a subliniat Tîhi, exprimându-și speranța că va continua: „Ne așteptăm ca această cooperare să continue, deoarece este benefică atât pentru noi – prin intermediul ei putem primi proviziile necesare, cât și pentru companiile bulgare, care își pot crește producția și pot câștiga de pe urma acestei cooperări”, a adăugat el, potrivit Faktor.bg.

„Aceasta consolidează ambele țări. Și noi suntem recunoscători Bulgariei pentru că face posibile astfel de proiecte. Apreciem cooperarea cu companiile lor de apărare”, a adăugat Tîhi.De asemenea, el a subliniat că „cu cât Ucraina este mai puternică, cu cât are mai multe resurse, cu cât posedă mai multă putere, cu atât mai repede va veni pacea.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA