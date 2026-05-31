Kremlinul susține că nu a primit răspuns la cererea adresată României de a examina resturile dronei

Rusia nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului la afirmația președintelui Vladimir Putin potrivit căreia Moscova este gata să examineze epava dronei care s-a prăbușit în România

Declarația a fost făcută luni de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Președintele rus Vladimir Putin a pus vineri sub semnul întrebării originea rusească a dronei care se prăbușise cu în noaptea de dinainte peste un bloc din Galați și a cerut României dovezi în acest sens.

Vorbind în fața presei la finalul unei vizite în Kazahstan, președintele rus a spus că abia a auzit de acest incident.

"Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? (...) Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat", a indicat Putin. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

Putin a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spațiul aerian al Finlandei, Poloniei și al statelor baltice.

"Prima reacție (în aceste țări n.red) a fost aceeași care este acum în România: Vin rușii!", a comentat liderul de la Kremlin.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că drona prăbușită la Galați este Geran-2, de proveniență rusească, subliniind că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român.