"M-a sunat Lia", varianta Poliție. Recorder despre tipare similare de presiuni - justiție, poliție

Între „Justiție capturată” și „Poliție aservită”, două materiale Recorder publicate la distanță de câteva luni, nu e doar o asemănare semantică: pe parcursul documentării am descoperit aceleași metode, aceleași scopuri și aceleași personaje care, în loc să acționeze în interesul cetățeanului, acaparează părți din statul român și le pun în slujba unui grup restrâns aflat la putere.

Dar cert este că narativele folosite - decredibilizarea statului și nevoia de stabilitate în contextul unui război la graniță - se repetă de fiecare dată când redacțiile independente și avertizorii de integritate încearcă să semnaleze disfuncționalitățile de la vârful statului român. La fel s-a întâmplat și după publicarea documentarului „Justiție capturată”, când am fost acuzați de liderii din Justiție și de canalele de presă fidele acestora că am atentat la ordinea constituțională.