"M-a sunat Lia", varianta Poliție. Recorder despre tipare similare de presiuni - justiție, poliție

Între „Justiție capturată” și „Poliție aservită”, două materiale Recorder publicate la distanță de câteva luni, nu e doar o asemănare semantică: pe parcursul documentării am descoperit aceleași metode, aceleași scopuri și aceleași personaje care, în loc să acționeze în interesul cetățeanului, acaparează părți din statul român și le pun în slujba unui grup restrâns aflat la putere.
- În sistemul de Justiție, judecătorii sunt ținuți sub control prin detașări și delegări. Acum, descoperim că în Poliție se folosește metoda împuternicirilor.
- Independența Justiției a fost grav afectată prin modificări legislative al căror principal artizan a fost Cătălin Predoiu, ministrul Justiției între 2021 și 2023. Acum, controlul politic asupra Poliției Române prin metoda împuternicirilor este girat și perpetuat de același Cătălin Predoiu, ministru de Interne din 2023 și până în prezent.
- Atunci când am documentat erodarea luptei anticorupție, ne-am lovit de Marius Voineag, șeful DNA între 2023 și 2026, în mandatul căruia au fost clasate în mod suspect mai multe dosare care vizau politicieni importanți sau ofițeri din serviciile secrete. Acum, când am investigat fenomenul împuternicirilor din Poliția Română, ne-am lovit din nou de Marius Voineag. În 2023, când procurorii DNA Cluj anchetau împuternicirile din Poliție și ținteau spre oameni de la vârful sistemului, Voineag a cerut dosarul la București, iar cazurile au fost clasate.
- ???? În decembrie 2025, când am publicat documentarul „Justiție capturată”, pe mai multe televiziuni și site-uri de presă a fost declanșată o campanie de denigrare la adresa redacției Recorder și a magistraților care au vorbit în materialul nostru. Acum, în cazul investigației despre Poliția Română, campania de denigrare a început încă din timpul documentării și a fost derulată de aceleași canale media. Concret, la o zi după ce ne-am întâlnit și am filmat un interviu cu liderul de sindicat Vitalie Josanu, care critică fenomenul împuternicirilor din Poliție, pe mai multe site-uri de presă și posturi TV cu acoperire națională au apărut articole cu conținut aproape identic care încercau să-l decredibilizeze. Într-o știre de la România TV s-a afirmat că Vitalie Josanu are „un discurs de demolare instituțională” care urmărește „decredibilizarea statului român” și că discursul său „se suprapune perfect pe narativele utilizate de rețelele de influență pro-ruse al căror scop este erodarea încrederii publice în stat”. Apoi, știrea se încheie cu această concluzie: „Când războiul bate la ușa României, sindicalistul, în loc să lupte pentru stabilitatea Ministerului de Interne, atacă în stânga și-n dreapta tot sistemul”.
- Nu e clar cine a coordonat această campanie de presă derulată simultan pe mai multe canale și cum a reușit să afle de interviul pe care Recorder îl filmase cu Josanu și care nu fusese încă difuzat.
Dar cert este că narativele folosite - decredibilizarea statului și nevoia de stabilitate în contextul unui război la graniță - se repetă de fiecare dată când redacțiile independente și avertizorii de integritate încearcă să semnaleze disfuncționalitățile de la vârful statului român. La fel s-a întâmplat și după publicarea documentarului „Justiție capturată”, când am fost acuzați de liderii din Justiție și de canalele de presă fidele acestora că am atentat la ordinea constituțională.
- Iar în urmă cu două zile, Poliția Română a organizat o conferință de presă în care a acuzat redacția Recorder că destabilizează instituțiile statului și afectează siguranța cetățenilor. (https://bit.ly/4dFzo22)
- Prin astfel de narative se încearcă, practic, acreditarea ideii că nu oamenii și metodele pe care le-am prezentat mai sus decredibilizeză statul român și slăbesc democrația, ci jurnaliștii care au curajul să îi critice.
- Știm că există milioane de oameni care ne urmăresc materialele și care nu se lasă păcăliți de astfel de manipulări, pentru că înțeleg importanța și rolul jurnalismului într-o societate democratică. Vom continua să ne facem treaba ca și până acum datorită susținerii lor.
