Macron: Securitatea Europei și în special a României sunt de o mare importanță pentru Franța

Franța va face tot ce autoritățile române consideră necesar, a declarat vineri, înainte de summitul UE-Balcanii de Vest din Muntenegru, președintele Emmanuel Macron.

”Securitatea întregii Europe și în special a României sunt de o mare importanță pentru Franța, de aceea la câteva ore după începutul războiului în Ucraina am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupele noastre să protejeze teritoriul vostru”, a declarat Emmanuel Macron, întrebat de jurnaliștii români în contextul incidentului de la Constanța.

El a reamintit că, în prezent, Franța este ”națiunea-cadru” pentru securitatea oferită României.

”Suntem alături de autoritățile române și vom face orice consideră autoritățile române că e necesar pnru asigurarea suveranității terestre și aeriene”.

Întrebat dacă Franța va trimite mai multe trupe în România, Macron a spus că depinde de ”evalurea comună a amenințării”. ”Ne vom adapta poziția în funcție de cereri și necesități”.

”Puteți conta pe noi”, a mai spus Macron.