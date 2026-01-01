Căutare

Mod Noapte/Zi

Macron: Securitatea Europei și în special a României sunt de o mare importanță pentru Franța

C.M. 14:27
FOTO: https://newsroom.consilium.europa.eu
FOTO: https://newsroom.consilium.europa.eu

Franța va face tot ce autoritățile române consideră necesar, a declarat vineri, înainte de summitul UE-Balcanii de Vest din Muntenegru, președintele Emmanuel Macron.

”Securitatea întregii Europe și în special a României sunt de o mare importanță pentru Franța, de aceea la câteva ore după începutul războiului în Ucraina am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupele noastre să protejeze teritoriul vostru”, a declarat Emmanuel Macron, întrebat de jurnaliștii români în contextul incidentului de la Constanța.

El a reamintit că, în prezent, Franța este ”națiunea-cadru” pentru securitatea oferită României.

”Suntem alături de autoritățile române și vom face orice consideră autoritățile române că e necesar pnru asigurarea suveranității terestre și aeriene”.

Întrebat dacă Franța va trimite mai multe trupe în România, Macron a spus că depinde de ”evalurea comună a amenințării”. ”Ne vom adapta poziția în funcție de cereri și necesități”. 

”Puteți conta pe noi”, a mai spus Macron.

Espress

O dronă marină a explodat vineri în Portul Constanța. MApN: Zona era deja securizată și izolată

UPDATE Ministerul apărării a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 6:20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă.  ”Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității ...
  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.