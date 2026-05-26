Ambasadorul rus la București a fost convocat miercuri la MAE, după ce Ministerul de externe de la Moscova a îndemnat personalul misiunilor diplomatice de la Kiev să părăsească rapid capitala, pentru că vor lansa ”lovituri sistematice”.

”Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional”, a precizat Ministerul român de Externe pe X.

Pe 25 mai, MAE de la Moscova a declarat că Armata rusă va aplica "lovituri sistematice" asupra întreprinderilor industriei de apărare din Kiev și asupra "centrelor de decizie" și a îndemnat cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească rapid capitala Ucrainei.



Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat miercuri la MAE.

Partea română ”i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional”.

”Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”.