MAE: România cere accelerarea transferului de capabilități anti-dronă, după incidentul de la Galați

România i-a informat pe Aliați și pe secretarul general al NATO asupra circumstanțelor incidentului de vineri dimineața de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România la Galați cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Acest incident reprezintă ”o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse” precizează MAE, adăugând că România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns ”la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”.

”Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor.Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile”.

MAE mai precizează că România va acționa ”cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”.