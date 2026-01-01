Magyar: "Marionetele lui Orbán" chemate să demisioneze trebuie să plece până pe 31 mai

Liderul Tisza, Péter Magyar, care a câștigat alegerile, a dat termenul limită de 31 mai demnitarilor publici și șefilor organizațiilor de stat pe care i-a invitat să demisioneze, inclusiv președintelui ungar și președintelui Curții Constituționale.

În caz contrar, a promis că vor lua măsuri pentru a-i demite din funcție.

Viitorul prim-ministru a anunțat la o conferință de presă care a avut loc luni, după prima întâlnire a facțiunii Partidului Tisza, că se așteaptă la "plecarea marionetelor Orbán", care își pot depune demisiile până pe 31 mai. "După aceea, vom acționa cu împuternicirea primită și prin mijloacele legale pentru a-i demite din funcție", a spus Magyar.

El le-a cerut liderilor, care au fost chemați să demisioneze, să nu aștepte data de 31 mai, ci să plece din funcții pentru a "proteja firimiturile rămase ale statului de drept și democrației ungare" și "în interesul protejării propriei reputații, eventual încă mai rămase".

În noaptea alegerilor, Péter Magyar le-a cerut președintelui Ungariei, Tamás Sulyok, precum și președintelui Curții Supreme de Justiție, președintelui Curții Constituționale, procurorului general, președintelui Oficiului de Stat pentru Audit, președintelui Autorității pentru Concurență, președintelui Autorității pentru Mass-media și președintelui Oficiului Judiciar Național să demisioneze, relatează MTI.

Guvernul Tisza va avea, probabil, șaisprezece ministere

"Guvernul Tisza ar urma să aibă șaisprezece ministere", a anunțat luni, pe pagina sa de Facebook, președintele Partidului Tisza.

Luni, președintele Partidului Tisza a anunțat numele a 7 miniștri. Săpătămâna aceasta continuă negocierile privind formarea guvernului.

Există o cerere în societate pentru o nouă Constituție

Există o cerere în societate pentru crearea unei noi constituții, care poate fi confirmată printr-un referendum, dar aceasta nu este prima sarcină a viitorului guvern Tisza, a declarat președintele partidului, Péter Magyar, la o conferință de presă care a avut loc luni, după prima întâlnire a fracțiunii Tisza.

Viitorul premier a declarat: este "absolut deschis" lansării unui nou proces constituțional, dar chiar și definirea cadrului va dura luni de zile și vor fi necesari câțiva ani de muncă, consultări sociale și profesionale, astfel încât fiecare maghiar să simtă că Legea fundamentală este a sa.

El a mai spus că aceasta s-ar putea încadra chiar și într-un mandat de patru ani, dar cel mai important este ca la final un referendum să confirme noua constituție. Vom lansa acest proces, dar nu va fi chiar prima sarcină, a adăugat Péter Magyar, potrivit MTI.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA