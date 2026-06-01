MAI, investiții de aproape 1 mld. euro prin SAFE: avioane Spartan, elicoptere Airbus și autospeciale

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a încheiat, până la 30 mai, contracte și acorduri-cadru în valoare totală de 973,1 milioane de euro în cadrul programului european SAFE destinat consolidării capacităților de securitate și intervenție.

Potrivit MAI, investițiile fac parte din Planul Național de Investiții al României aprobat de Comisia Europeană și vizează domenii esențiale precum mobilitatea militară, protecția populației, gestionarea situațiilor de urgență, comunicațiile critice și reziliența informatică.

Cea mai mare alocare financiară, de 431,8 milioane de euro, este destinată proiectului privind managementul victimelor multiple și protecția CBRNe (chimică, biologică, radiologică, nucleară și explozivă), urmat de proiectul pentru evacuare în masă și gestionarea mișcărilor necontrolate ale populației, cu o valoare de 292,9 milioane de euro.

Printre cele mai importante achiziții se numără două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, contractate pentru 245 de milioane de euro, precum și 12 elicoptere Airbus H145 și H160, în valoare totală de peste 280 de milioane de euro. Noile aeronave vor fi utilizate pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, transport operativ și intervenții în situații de urgență.

De asemenea, MAI a contractat un centru integrat de simulare în zbor pentru elicopterele Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk, în valoare de 43,18 milioane de euro, destinat pregătirii echipajelor și creșterii siguranței aeronautice.

În domeniul intervențiilor de urgență au fost semnate contracte pentru 110 autospeciale de transport victime multiple, cinci ambulanțe pentru pacienți înalt contagioși, două completuri mobile pentru managementul fatalităților în masă și un tren specializat pentru intervenții și transportul victimelor în situații de urgență.

Pe componenta de mobilitate militară și ordine publică, MAI va achiziționa 5.000 de SUV-uri și 25 de vehicule de tip van printr-un contract de 115,9 milioane de euro atribuit Renault Group România. Totodată, au fost contractate autospeciale blindate de transport, ambarcațiuni rapide de tip RHIB și echipamente mobile pentru monitorizarea comunicațiilor.

Capacitatea de intervenție navală va fi consolidată prin achiziția a două șalupe Search and Rescue și a șase șalupe maritime de intervenție, destinate operațiunilor de salvare, stingerii incendiilor și intervențiilor în zone portuare, fluviale și maritime.

În paralel, MAI investește peste 121 milioane de euro în sisteme de comunicații critice, comandă-control și reziliență informatică. Printre proiecte se află un centru de date pentru asigurarea continuității serviciilor informatice în situații excepționale, platforme de comunicații securizate și laboratoare mobile TEMPEST.

Procedurile de achiziție au fost derulate în baza OUG nr. 62/2025, iar furnizorii au fost aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Oficialii MAI susțin că investițiile vor crește capacitatea României de a răspunde la dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale de amploare și alte situații de criză, consolidând în același timp infrastructura de securitate și protecție civilă a statului.