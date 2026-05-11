MAI pregătește investiții de peste 2,7 mld. euro prin SAFE, printre care drone și armament NATO

Ministerul Afacerilor Interne pregătește unul dintre cele mai ample programe de modernizare logistică și operațională din ultimii ani, în cadrul instrumentului european SAFE, parte a inițiativei europene Readiness 2030.

Proiectele, trimise marți de Birourile permanente reunite ale Parlamentului spre Comisiile de apărare, vizează achiziții strategice de armament, drone, sisteme anti-dronă, echipamente balistice și infrastructură critică, valoarea totală a investițiilor depășind 2,7 miliarde de euro.

Demersul vine pe fondul deteriorării climatului regional de securitate și al apariției unor amenințări tot mai complexe, inclusiv hibride, care obligă statele europene să își accelereze capacitatea de reacție în situații de criză, atacuri cibernetice, incidente de securitate sau dezastre multiple suprapuse.

Potrivit documentelor oficiale, România a inclus în Planul național de investiții SAFE zece proiecte majore coordonate de Ministerul Afacerilor Interne și de partenerii din Sistemul Național de Apărare. Planul a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și ulterior transmis Comisiei Europene, care l-a validat în ianuarie 2026.

Autoritățile susțin că noile investiții sunt necesare pentru creșterea rezilienței instituționale și pentru reducerea timpilor de reacție în cazul unor situații de urgență majore. În acest sens, MAI a început deja analiza furnizorilor și a capacităților industriale disponibile pentru implementarea proiectelor finanțate prin SAFE.

Printre cele mai importante achiziții propuse se numără:

armament individual standard NATO și muniție;

echipamente balistice pentru personalul operativ;

sisteme optice și optoelectronice moderne; drone tactice și sisteme anti-dronă;

tehnică pentru mobilitate militară;

sisteme pentru managementul victimelor multiple;

infrastructură pentru continuitatea sistemului energetic în situații de criză;

echipamente pentru evacuări în masă;

sisteme critice de comunicații, comandă și control.

Conform procedurilor legale, pentru contractele care depășesc pragul de 100 de milioane de euro este necesară aprobarea prealabilă a Parlamentului.

Documentele arată că întregul proces este coordonat printr-un grup de lucru interinstituțional, iar propunerile privind operatorii economici, valorile estimate și condițiile de cooperare au fost deja transmise către CSAT și Cancelaria Prim-Ministrului.