Maia Sandu: Unirea cu România „ne-ar permite să aderăm mai repede la UE”

”Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un vis, ci o strategie de supraviețuire ca stat democratic”, a declarat președinta R. Moldova Maia Sandu, într-un interviu acordat Le Monde.

Maia Sandu pledează pentru integrarea europeană a Moldovei, Ucrainei și Balcanilor de Vest pentru a rezista presiunilor rusești. De asemenea, ea a reiterat ideea reunificării R. Moldova cu România pentru a accelera procesul.

”Mai trebuie finalizate reforme semnificative, dar vom reuși să ne îndeplinim angajamentele, în special în domeniile justiției și luptei împotriva corupției. Vedem deja primele rezultate, cu condamnări în cazuri majore de corupție”, a spus Sandu, întrebată dacă e optimistă privind aderarea în 2030.

Maia Sandu a evocat și alte opțiuni legate de parcursul european al Republicii Moldova, precizând că ia în calcul și posibilitatea aderării la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană: ”Este o soluție posibilă”.

Unirea cu România ”ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu, menționând că deține cetățenia română. O asemenea decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor, a mai spus ea.



În ianuarie 2026, Maia Sandu într-un interviu că ar vota pentru unirea cu România, în eventualitatea organizării unui referendum.

