La primele ore ale dimineții de marți, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, transmite Ministerul Apărării.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert.

Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității.

MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.