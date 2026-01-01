MApN se apără în controversa achiziției de armament prin SAFE: Nu am introdus cerințe suplimentare

Ministerul Apărării a transmis o serie de clarificări după apariția unor informații în spațiul public referitoare la achiziția realizată în cadrul Programului „Sistem armament individual tip NATO”, finanțat prin SAFE.

Ministerul Apărării a transmis o serie de clarificări după apariția unor informații în spațiul public referitoare la achiziția realizată în cadrul Programului „Sistem armament individual tip NATO”, finanțat prin inițiativa SAFE.

Potrivit instituției, cerințele operaționale pentru categoriile de armament destinate Armatei României au fost definite și transmise încă din decembrie 2025 către Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acestea au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor și nu au fost modificate pe parcursul procesului de achiziție.

MApN susține că cerințele au fost formulate exclusiv în funcție de necesitățile operaționale ale Armatei României și au fost concepute astfel încât să poată fi îndeplinite de mai mulți producători existenți pe piață. Instituția respinge astfel orice sugestie potrivit căreia specificațiile ar fi fost adaptate pentru a favoriza un anumit produs sau operator economic.

În baza acestor cerințe, ministerul a elaborat specificații tehnice pentru mai multe categorii de armament destinate structurilor proprii, printre care pistolul calibru 9 mm, arma de asalt calibru 5,56 mm, aruncătorul de 40 mm, mitralierele de 5,56 mm și 7,62 mm, precum și sistemul sniper semiautomat calibru 7,62 mm.

Reprezentanții MApN subliniază că documentația tehnică nu conține referiri la producători și nu include condiții restrictive care să limiteze concurența. De asemenea, ministerul precizează că armamentul calibru 4,6 mm și 6,8 mm nu este destinat Armatei României, ci altor instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Un alt aspect evidențiat de minister este faptul că programul nu include achiziția de muniție pentru necesitățile MApN.

Instituția afirmă că documentele au fost elaborate și aprobate conform procedurilor interne, inclusiv la nivelul Consiliului pentru Achiziții, în baza deciziilor grupului de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului și a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Totodată, MApN precizează că nu a avut atribuții în stabilirea cerințelor de cooperare industrială aferente programului, acestea fiind gestionate prin mecanismele instituționale prevăzute de legislația în vigoare.

Prin aceste explicații, Ministerul Apărării Naționale încearcă să clarifice modul în care au fost stabilite cerințele și să respingă suspiciunile privind eventuale modificări ale documentației sau favorizarea unor participanți în cadrul procedurii de achiziție.