Marco Rubio mulțumește României că a ajutat SUA în războiul din Iran

Secretarul de Stat Marco Rubio a discutat joi cu ministra de Externe, Oana Țoiu, căreia i-a mulțumit pentru că România a fost "un adevărat partener prin oferirea unui sprijin rapid și decisiv operațiunilor SUA" din Orientul Mijlociu.

Mesajul de mulțumire a fost transmis joi-noaptea (ora României) de purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Rubio și Țoiu au analizat, de asemenea, oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale în domeniul apărării, energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice, inclusiv proiecte de gaze offshore și proiecte nucleare civile.

"Coperarea noastră pentru descurajare și apărare rămâne relevantă în contextul actual de securitate, ancorată într-un parteneriat strategic de lungă durată și de încredere", a transmis, într-un mesaj pe X, ministra Țoiu.

Ea a mai spus că discuțiile s-au concentrat pe securitate, evoluțiile economice și prioritățile comune care conturează viitoarele angajamente la nivel înalt și ministeriale din acest an.

"Am explorat modalități de a aprofunda în continuare cooperarea bilaterală, promovând eforturile comune în apărare, energie, tehnologie, minerale critice și legături interpersonale. Considerăm că relațiile dintre țările noastre sunt importante nu doar din punct de vedere bilateral, ci și ca o conexiune puternică în regiune. Am subliniat contribuția activă a României la coordonarea Aliaților pe Flancul Estic și accentul sporit pus pe creșterea dimensiunii economice a parteneriatului nostru strategic", a mai scris Oana Țoiu.



De asemenea, potrivit acesteia, Ministerul Afacerilor Externe al României și Departamentul de Stat tocmai au finalizat acordul formal de parteneriat pentru programul MECEA, iar prima delegație a echipelor Congresului SUA din cadrul programului urmează să sosească în România până la sfârșitul anului.

