Marius Lulea (AUR): Dacă ne atacă (rușii), nu reacționăm. Foarte simplu

"Dacă ne atacă (rușii), trebuie să nu reacționăm. Foarte simplu. Nu reacționăm", spune Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR, întrebat de o eventuală invazie a Rusiei.

Într-un podcast realizat de Lucian Mândruță, Marius Lulea a spus că românii ar trebui să facă - în cazul venirii rușilor - același lucru pe care l-au făcut ungurii în 1956, când Rusia sovietică s-a dus până la Budapesta ca să înlocuiască regimul de acolo.

"Aș face o abordare pacifistă diplomatică, deci nu aș răspunde cu un atac armat, aș face același lucru pe care l-a făcut Cehoslovacia în 1968, când iată au venit trupele ruse, n-au reușit să facă nimic și s-au retras. Același lucru l-a făcut și Georgia acum, nu știu, 10 ani, când trupele ruse s-au dus până în capitală, au stat câteva zile și s-au retras, pentru că astăzi nu mai poți să cucerești cu forța armelor o societate", a spus Lulea.

"În niciun caz nu mi-aș propune să trimit copiii tinerii țării să fie uciși, nu. Nu aș pune mamele României într-o situație atât de complicată, să se roage ca copiii lor să supraviețuiască dintr-un conflict. Nu cred că asta este soluția".

"Deci dacă ne atacă, ne predăm?" Răspunsul lui Lulea: "Dacă ne atacă, trebuie să nu reacționăm. Foarte simplu. Nu reacționăm. Și regele Mihai a luat niște decizii dacă să mute frontul cu URSS în România și să distrugă statul român".

"Fiecare român contează, fiecare tânăr al țării contează. Atunci când ultima oară rușii au intrat în România, noi am avut sute de mii de victime".

Lulea a mai explicat că, după 1945, "au venit rușii, au stat până prin anii 60, după care s-au retras".