Marta Kos: Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE

Comisia Europeană consideră că atât Republica Moldova, cât și Ucraina sunt pregătite pentru deschiderea tuturor capitolelor de negociere, spune comisara Marta Kos la Chișinău.

„Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membră a UE. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vom începe deschiderea negocierilor pe capitole. Noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie”, a declarat Marta Kos, citată de IPN.

Comisara europeană a remarcat ritmul de implementare a reformelor și a menționat că Moldova a atins o rată de realizare de 93% a măsurilor prevăzute în Planul de creștere al UE.

Potrivit acesteia, rezultatul a contribuit la atragerea unor investiții de peste 600 de milioane de euro și la creșterea interesului investitorilor europeni pentru Moldova.

La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat că progresele în procesul de aderare sunt însoțite de rezultate economice concrete. Șefa statului a menționat că investițiile anunțate în cadrul Conferinței de Investiții UE–Moldova reprezintă o dovadă a încrederii pe care partenerii externi și mediul de afaceri o au în direcția aleasă de țară.

„Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole”, a declarat Maia Sandu.

Ea a mai spus că Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a procesului de aderare.