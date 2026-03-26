Minele din Marea Neagră, subiect de dispută între MApN și Ambasada Rusiei

Ambasada Rusiei la București s-a supărat după ce ministrul Apărării, Radu Miurță, a spus, într-un interviu pentru Radio România, că țara noastră are experiență în „deminarea minelor marine din Marea Neagră din partea Federației Ruse”.

Ambasada Rusiei la București susține că "minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului Apărării".

"Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi. Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor", a transmis Ambasada pe pagina ei de Facebook.

Ulterior, Ministerul Apărării a venit cu replica tot pe Facebook.

"Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre are la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București. Încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea", a punctat MApN.

