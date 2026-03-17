Ministru bulgar: Nivelul de pregătire al sistemelor antiaeriene de pe Flancul Estic a fost sporit

Serviciul de apărare antirachetă al NATO a fost sporit la cel mai înalt nivel, informează 24chasa.bg.

Nivelul de pregătire al sistemelor de apărare antiaeriană (ADF - Air Defence Forces) și apărare antirachetă (MDR - Missile Defence Resistance) ale țărilor de pe Flancul Estic a fost crescut. Acest lucru a fost declarat în fața jurnaliștilor de ministrul interimar al Apărării de la Sofia, Atanas Zaprianov, care a participat la celebrarea solemnă a celei de-a 75-a aniversări a celei de-a treia baze aeriene de la Graf Ignatievo, transmite BTA.

NATO nu face parte din operațiunea Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului, iar statele membre de pe Flancul Estic nu participă la această operațiune, a subliniat Zaprianov.

Ministrul a reamintit că Grecia a relocat o baterie Patriot, ceea ce îi permite să acopere spațiul aerian bulgar.

Zaprianov a comentat că misiunea de Poliție Aeriană, pe care o are baza aeriană de la Graf Ignatievo, este integrată în sistemul comun de apărare aeriană și antirachetă al NATO și contribuie la apărarea aeriană a flancului estic al Alianței. Separat, elemente ale trupelor antirachetă au fost plasate la un nivel superior de pregătire și serviciu, împreună cu Grecia, Turcia și România, a spus el.

Atanas Zaprianov a subliniat că activitățile NATO de pregătire a trupelor și consolidare a apărării continuă și că în curând vor avea loc în Bulgaria exerciții planificate, inclusiv exerciții aviatice.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA