Ministrul Apărării ar vrea să scrie personal un cod pentru sistemele software ale Armatei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, IT-ist de profesie, susține că modernizarea Armatei Române trebuie să treacă prin valorificarea datelor generate de echipamentele militare și prin utilizarea unor sisteme software capabile să ia decizii rapide.

"(...) Sunt extrem de preocupat de a utiliza toate datele care sunt generate electronic de diverse sisteme din Armata Română. Avem avioane de vânătoare, radare, apărarea antiaeriană, tancuri, toate aceste capabilități, unele de ultimă generație, generează date. Analiza acestor date trebuie să se întâmple într-o cameră în care un software să proceseze instant aceste informații și să ia o decizie, de multe ori sugerată electronic. Spre acolo trebuie să ne îndreptăm și eu lucrez la asta ca ministru și să știți că o să ajung poate chiar să scriu cod pentru o bucată din așa ceva. Armata Română trebuie să se actualizeze”, a declarat marți seară, la Digi24, Radu Miruță.

Întrebat dacă are timp să se implice direct în dezvoltarea de software, ministrul a subliniat că pasiunea pentru domeniu îl motivează: "E suficient să înțeleg ce cod scriu alții și să-mi adaug și eu contribuția cu cât mă pricep”.