Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că majorările de prețuri la carburanți sunt "spectaculoase" și îngrijorează Guvernul, care trebuie să ia măsuri.

UPDATE

ANPC a transmis marți că, potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite prin acte normative, instituția poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ.

În aceste condiții, sunt strict interzise practicile care afectează consumatorul, precum:

• practicarea unor prețuri nejustificat de mari;

• limitarea nejustificată a producției sau a vânzărilor;

• acumularea și revânzarea produselor la prețuri crescute nejustificat.

Cu toate acestea, respectând competențele conferite de lege în domeniul protecției consumatorilor, ANPC s-a autosesizat în mod responsabil și a derulat, la 05.03.2026, un control la stațiile de distribuție a carburanților, în deplină conformitate cu cadrul legal existent.

Controalele au vizat patru categorii principale, în cadrul cărora au fost identificate următoarele neconformități:

1. Carburanți și produse conexe:

• Neafișarea prețului carburantului la loc vizibil / la pompă;

• Totemuri de informare a prețurilor nefuncționale;

• Lipsa informațiilor privind caracteristicile combustibililor comercializați (ex. procent etanol);

• Afișarea unor afirmații comerciale nejustificate (ex. „garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România”).

• Documentație privind calitatea carburanților incompletă sau inaccesibilă;

• Scurgeri de combustibil, pistoale defecte și paviment neigienizat.

2. Produse alimentare:

• Lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română;

• Produse cu data durabilității minimale depășită sau ambalaje deteriorate;

• Fructe și legume depreciate sau cu mucegai;

• Neafișarea corectă a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură;• Depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate.

3. Servicii alimentare (fast-food / alimentație publică):

• Lipsa informării privind alergenii;

• Etichetare incorectă a produselor;

• Nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru produse și materii prime;

• Agregate frigorifice, cuptoare și ustensile neigienizate;

• Proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

4. Produse nealimentare:

• Lipsa traducerii și a marcajelor de conformitate (CE) sau a declarațiilor deconformitate;

• Produse cu termenul de valabilitate depășit;

• Lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime (ex. jucării);

• Depozitare necorespunzătoare;

• Butelii GPL neconforme sau deteriorate.

Rezultatele controalelor:

• Au fost aplicate 359 sancțiuni contravenționale, dintre care:

o 114 avertismente;

o 245 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei;

• Produse oprite definitiv de la comercializare: 45.248 lei;

• Produse oprite temporar de la comercializare: 10.896 lei;

• 7 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS) au fost dispuse.



"Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus Nazare.





Ministrul a mai spus că a văzut o creștere a prețului care s-a suprapus cu momentul începerii războiului din Orientul Mijlociu, iar stocurile de carburanți nu au fost influențate de această decizie, fiind cantități cumpărate înainte de război.

De asemenea, el a punctat că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile din domeniu privind stocurile de carburanți, iar Consiliul Concurenței și ANAF trebuie să acționeze.

El a vorbit și de o monitorizare mult mai strictă a prețurilor.

"Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 de bani, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici, Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84/ 2022”, a continuat acesta.