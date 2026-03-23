Miruță: România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România a luat deocamdată decizia ca alături de alte țări să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar poate trimite și militari.

"Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani. Putem participa cu ofițeri de stat major, eventual cu schimb de informații care pot ajuta la astfel de situații, inclusiv cu personal care a căpătat experiență în ultimii ani pe zona de deminare. Dar este o chestiune în discuție, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri. Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a spus Miruță.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seară că România se va alătura declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație.

"Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare", a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook.

