Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile oficiale de aderare la UE în iunie

Oficialii maghiari sunt pe cale să renunțe la opoziția față de candidatura Ucrainei la UE, au declarat surse diplomatice pentru Politico.

Ungaria a semnalat că va renunța la opoziția sa de lungă durată față de candidatura Ucrainei la aderarea la UE, permițându-i acesteia și Moldovei să înceapă negocierile oficiale de aderare la bloc în următoarele zile, au declarat patru diplomați pentru publicația Politico.

Deschiderea primului „cluster” de negocieri - un pas formal pe calea către aderare - este programată să aibă loc în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie, au declarat trei dintre diplomați.

Kievul și Chișinăul au depus cererile de aderare la UE în același timp, ceea ce înseamnă că candidatura Moldovei poate avansa doar dacă și cea a Ucrainei o face.

Budapesta s-a opus vehement aderării Ucrainei sub fostul prim-ministru Viktor Orban, dar noua conducere a a semnalat în discuții private deschiderea pentru ridicarea vetoului său în urma unei întâlniri de luni între experți ucraineni și maghiari pe tema drepturilor minorităților maghiare care locuiesc în Ucraina, au declarat diplomații, sub acoperirea anonimatului.

Un oficial maghiar a declarat că „nu s-a luat încă nicio decizie” cu privire la deschiderea unor clustere pentru Ucraina. „Negocierile sunt în curs de desfășurare. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a spus oficialul.

În timpul întâlnirii de luni, partea ucraineană a oferit asigurări cu privire la modul de rezolvare a majorității preocupărilor prezentate într-un plan în 11 puncte pregătit inițial sub Orban, a declarat unul dintre diplomați. Nu toate solicitările Ungariei pot fi adoptate imediat, dar diplomatul a adăugat că aprobarea Budapestei nu este condiționată de adoptarea unei noi legislații în Ucraina.

Discuțiile privind aderarea Ucrainei s-au accelerat după ce prim-ministrul ungar Peter Magyar a mers la Bruxelles și s-a întâlnit cu înalți oficiali ai UE pentru a discuta despre cum să deblocheze 16,4 miliarde de euro din fondurile UE înghețate, a declarat unul dintre diplomați.



Diplomatul a declarat că ambasadorii UE își vor finaliza poziția cu privire la deschiderea primului cluster pentru Ucraina și Moldova până la sfârșitul acestei săptămâni, după ce Ucraina își va prezenta planurile de reforme interne. După aceea, statele membre UE urmează să aprobe deschiderea clusterului pentru Ucraina și Moldova la conferința interguvernamentală din 15 iunie.



Deschiderea clusterelor necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de țări membre ale UE. Orice țară poate bloca procesul în orice etapă, fie opunându-se primului cluster, fie oricăruia dintre pașii ulteriori pe calea către aderare.



