Moțiunea de cenzură AUR-PSD, văzută de la Strasbourg

Liderul PPE Manfred Weber spune că situația din România este ”destul de îngrijorătoare”, în timp ce președinta S&D Iraxte Garcia susține că nu există o înțelegere între social-democrații români și AUR pentru formarea unui guvern.

Situația din România este ”destul de îngrijorătoare”, a declarat marți, într-o conferință de presă la Strasbourg, liderul Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber.

Eurodeputatul german a adăugat că România se afla oricum într-o situație ”foarte dificilă”, cu un deficit ridicat.

El a mai precizat că Executivul de la Bruxelles dorește continuarea reformelor începute de Guvernul condus de Bolojan.

”Socialiștii ar trebui să răspundă la niște întrebări”, a mai spus Weber.

Liderul PPE a precizat că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

Luni, Sigfried Mureșan, vicepreședinte al grupului, a declarat că ultimele evoluții politice din România vor fi discutate la ședința de grup a PPE de la Strasbourg, din cursul aceleiași zile.

În apărarea PSD

Iraxte Garcia, în schimb, și-a apărat colegii din S&D.

”Reiterez încrederea absolută în PSD”, a declarat marți, într-o conferință de presă, lidera S&D, care a amintit de declarațiile ”foarte clare și directe” din partea lui Sorin Grindeanu, privind motivele ieșirii de la guvernare.

”PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă niciuna dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime. Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern”, a spus Garcia, adăugând că liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern.

Ea speră ca și Partidul Popular European să aibă aceeași poziție: ”în niciun caz să nu formeze un guvern cu extrema dreaptă”.