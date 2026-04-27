Moțiunea de cenzură AUR-PSD, văzută de la Strasbourg

Cătălina Mihai, Corespondență de la Strasbourg 12:23 actualizat: 12:24

Liderul PPE Manfred Weber spune că situația din România este ”destul de îngrijorătoare”, în timp ce președinta S&D Iraxte Garcia susține că nu există o înțelegere între social-democrații români și AUR pentru formarea unui guvern.

Situația din România este ”destul de îngrijorătoare”, a declarat marți, într-o conferință de presă la Strasbourg, liderul Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber.

Eurodeputatul german a adăugat că România se afla oricum într-o situație ”foarte dificilă”, cu un deficit ridicat.

El a mai precizat că Executivul de la Bruxelles dorește continuarea reformelor începute de Guvernul condus de Bolojan.

”Socialiștii ar trebui să răspundă la niște întrebări”, a mai spus Weber.

Liderul PPE a precizat că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

Luni, Sigfried Mureșan, vicepreședinte al grupului, a declarat că ultimele evoluții politice din România vor fi discutate la ședința de grup a PPE de la Strasbourg, din cursul aceleiași zile.

În apărarea PSD

Iraxte Garcia, în schimb, și-a apărat colegii din S&D.

”Reiterez încrederea absolută în PSD”, a declarat marți, într-o conferință de presă, lidera S&D, care a amintit de declarațiile ”foarte clare și directe” din partea lui Sorin Grindeanu, privind motivele ieșirii de la guvernare.

”PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă niciuna dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime. Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern”, a spus Garcia, adăugând că liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern.

Ea speră ca și Partidul Popular European să aibă aceeași poziție: ”în niciun caz să nu formeze un guvern cu extrema dreaptă”.

Justificările firave ale lui Sorin Grindeanu privind alianța PSD cu AUR: „Există un scop comun"

"Deciza politică a BPN al PSD a fost în unanimitate ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune. Vreau să fac următoarea precizare, de asemenea, cer secretarilor de stat ai PSD și prefecțiilor PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel ...
