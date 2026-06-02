MTI: Reorganizarea mass-mediei maghiare publice va fi suspusă consultării sociale

Restructurarea mass-mediei publice va fi realizată în două etape, în cadrul cărora va fi lansată o consultare socială cu privire la rolul și sarcina presei publice, a scris marți pe pagina sa de Facebook ministrul culturii și relațiilor sociale.

Zoltán Tarr a distribuit o postare după ce s-a consultat cu comisarul Comisiei Europene pentru democrație, statul de drept și justiție, Michael McGrath, care a efectuat o vizită în minister cu scopul de a pregăti raportul anual privind statul de drept, și cu care a fost de acord că implicarea profesioniștilor și a societății, precum și dialogul sunt necesare în procesul de reorganizare a mass-media publice, potrivit MTI.

Conform propriei relatări, ministrul a spus în cadrul negocierilor: "știm că oamenii își doresc o schimbare imediată în ceea ce privește mass-media publică: am pornit deja pe această cale, dar putem realiza această schimbare doar prin respectarea legilor și a Constituției".

Zoltán Tarr a mai relatat că a început verificarea presei publice, după formarea guvernului au demarat această acțiune, cu respectarea regulilor statului de drept.

"La finalul acestui proces se poate crea o mass-media publică demnă de Ungaria, de democrație și de valorile europene", a subliniat Tarr.

Potrivit ministrului, mass-media publică trebuie să servească poporul, nu politicienii sau interesele puterii, dar - așa cum a scris - mulți au uitat acest lucru în ultimii ani. Cu toții am fost de acord cu aceste aspecte la întâlnirea orientată spre viitor, a precizat ministrul, care a adăugat: Pe lângă independența mass-media publice, statutul întregii presei ungare este important pentru ei.

"Ungaria merită o presă liberă și independentă, nu propagandă de război și minciuni. Iar jurnaliștii ungari independenți, care funcționează conform regulilor deontologice ale presei, merită ca după 16 ani, în sfârșit, să nu mai lucreze sub un sistem care îi ascultă, îi spionează și îi oprimă, ci pot servi publicul într-o țară liberă", a conchis ministrul culturii și relațiilor sociale.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA