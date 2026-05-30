NATO 3.0: Europa preia conducerea propriei apărări

Europa a pornit pe un drum către o mai mare independență în apărare față de Statele Unite.

În centrul acestei transformări se află o redefinire a echilibrului intern al NATO - una care ar putea remodela structura alianței, modelul de partajare a sarcinilor și chiar rolul pe termen lung al forțelor americane în Europa.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, descrie această evoluție ca o „traiectorie” către ceea ce unii analiști numesc NATO 3.0 - un model construit pe un pilon european mai puternic și o dependență redusă de Washington ca principal garant al securității alianței.

„NATO este - și va fi întotdeauna - o alianță transatlantică. O parte a menținerii acestei Alianțe puternice implică transferul responsabilităților. Trecerea de la o dependență excesivă nesănătoasă de un singur aliat la o împărțire mai echitabilă a responsabilității pentru securitatea noastră colectivă”, a declarat Rutte înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Helsingborg, Suedia.

De la NATO 1.0 la NATO 3.0

Cadrul conceptual din spatele acestei evoluții a fost schițat de generalul Corneliu Pivariu într-o analiză pentru revista Diplomat, care împarte istoria NATO în trei faze.

NATO 1.0 corespunde erei Războiului Rece, caracterizată prin realism strategic, descurajare credibilă și o împărțire clară a responsabilităților. Aliații europeni erau așteptați să contribuie semnificativ la propria apărare, mai degrabă decât să se bazeze în principal pe protecția transatlantică. Acesta a fost NATO-ul lui Dwight Eisenhower, Richard Nixon și Ronald Reagan.

NATO 2.0 a apărut după Războiul Rece. A fost definit prin extindere, operațiuni în afara zonei, dezarmare parțială a Europei și dependență structurală crescândă de capacitățile militare americane. În această perioadă, cheltuielile pentru apărare în mare parte a Europei au scăzut brusc - o tendință recunoscută ulterior de fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, care a recunoscut că el însuși a contribuit la acest proces în timpul mandatului său de ministru de finanțe al Norvegiei.

Însuși Mark Rutte, înainte de a-și asuma rolul actual, a fost premier într-o perioadă în care cheltuielile pentru apărare au rămas relativ scăzute în propria țară. Olanda - la fel ca mulți membri NATO - s-a numărat printre statele criticate de Donald Trump în timpul primei sale președinții pentru „profitarea” de garanțiile de securitate americane.

Revenirea lui Trump și accelerarea către NATO 3.0

Conform acestui cadru analitic, trecerea către NATO 3.0 a început cu adevărat odată cu revenirea lui Donald Trump la președinția SUA și intensificarea presiunii geopolitice în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Aliații europeni, confruntați atât cu agresiunea rusă, cât și cu cererile americane reînnoite, au ajuns la concluzia din ce în ce mai mult că dependența structurală de Washington nu mai era sustenabilă - indiferent de administrația aflată la putere.

După cum notează Pivariu, principiul călăuzitor al NATO 3.0 poate fi rezumat ca „parteneriat, nu dependență”.

În acest model, Statele Unite ar rămâne un aliat central, dar nu ar mai funcționa ca fundament indispensabil al arhitecturii de securitate europene.

„Acest mesaj nu este antieuropean. Dimpotrivă - este un apel către Alianță de a se maturiza și de a se îndepărta de logica dependenței confortabile”, scrie Pivariu.

Ce presupune NATO 3.0

Cheltuieli sporite pentru apărare

Rutte a legat în mod constant viitorul NATO de doi piloni fundamentali: cheltuieli europene mai mari pentru apărare și o capacitate industrială de apărare mai puternică.

La summitul de anul trecut de la Haga, membrii NATO au convenit asupra unui nou prag de referință pentru cheltuieli de 5% din PIB, aliniindu-se parțial cu cerințele exprimate anterior de Donald Trump.

Structura de compromis împarte această țintă în două componente: cel puțin 3,5% pentru cheltuielile de bază pentru apărare (personal, echipamente) și până la 1,5% pentru investiții conexe, cum ar fi infrastructura utilizabilă în scopuri militare.

„Vestea bună este că (...) cheltuielile pentru apărare cresc rapid, bazându-se pe succesul summitului de la Haga. Zeci de miliarde și, de-a lungul anilor, sute de miliarde intră”, a declarat Rutte în timpul unei conferințe de presă comune cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Potrivit lui Rutte, aliații europeni și Canada au crescut investițiile în apărare cu aproximativ 20% anul trecut, o tendință pe care el se așteaptă să o continue.

Datele de la Agenția Europeană de Apărare arată că statele membre ale UE au cheltuit 343 de miliarde de euro pentru apărare în 2024, față de aproximativ 200 de miliarde de euro cu patru ani în urmă și aproximativ 150 de miliarde de euro în 2014.

Construirea unei baze industriale de apărare europene

Al doilea pilon al NATO 3.0 este capacitatea industrială. Oficialii NATO subliniază din ce în ce mai mult că o creștere a cheltuielilor este insuficientă fără capacități de producție.

„Deși creșterea investițiilor este esențială, aceasta nu reprezintă un scop în sine. Este un mijloc prin care devenim mai capabili, astfel încât să ne putem consolida în continuare forțele armate și să ne asigurăm că acestea dispun de echipamentul necesar pentru a descuraja orice adversar și a apăra fiecare aliat”, potrivit lui Rutte.

Baza industrială de apărare a NATO „nu produce suficient”, a susținut secretarul general, numind-o o problemă atât în ​​Europa, cât și în SUA.

„Trebuie să facem mai mult pentru că știm că există o nevoie masivă de inovare.”

El a subliniat necesitatea unei cooperări industriale mai profunde în cadrul alianței pentru a crește producția și a restabili credibilitatea descurajării.

Datele industriale de la Asociația Industriilor Aerospațiale, de Securitate și Apărare din Europa și de la Parlamentul European indică faptul că sectorul de apărare al UE a generat aproximativ 148 de miliarde de euro în 2024, o creștere de peste 60% față de 2021. Exporturile au ajuns la aproximativ 48 de miliarde de euro, în timp ce ocuparea forței de muncă s-a situat la aproximativ 500.000 de persoane.

Întrebarea strategică: Ce se întâmplă cu trupele americane în Europa?

O incertitudine centrală din jurul NATO 3.0 se referă la prezența viitoare a forțelor americane pe continent.

Unele semnale de la Washington sugerează o reevaluare treptată a posturii forțelor globale. În același timp, Rubio a insistat în timpul întâlnirii de la Helsingborg că astfel de ajustări nu sunt punitive, ci reflectă prioritățile globale în schimbare.

Cu toate acestea, dinamica politică pare să influențeze puternic și deciziile specifice.

Rapoartele privind reducerile de trupe în Germania au urmat unei dispute între Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Între timp, a apărut confuzie cu privire la modificările raportate în rotația trupelor către Polonia.

Situația s-a agravat după ce Trump a anunțat în mod neașteptat planuri de a trimite trupe suplimentare în Polonia, referindu-se la relația sa cu președintele polonez, ales în 2025.

„Pe baza alegerii cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și a relației noastre cu el, sunt încântat să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia”, a scris el pe Truth Social.

Mark Rutte a prezentat, de asemenea, schimbările în desfășurarea trupelor ca o consecință a transformării continue a Alianței. Scopul, a spus el în Suedia, este de a oferi Statelor Unite „o mai mare flexibilitate pentru a se orienta către alte priorități care sunt, de asemenea, în interesul nostru comun”.

„În perioada următoare, veți asista la un proces gradual în care europenii își vor asuma o responsabilitate mai mare, ceea ce este extrem de important. Americanii rămân dedicați acestei abordări și, ca parte a acestui proces, vor exista diverse decizii și anunțuri care fac parte din această traiectorie pe termen lung”, a explicat el.

Rămâne neclar în ce măsură acest lucru reflectă o convingere autentică că reducerile de trupe în Europa sunt o parte integrantă a NATO 3.0 și în ce măsură este o încercare de a ascunde faptul că însuși sediul NATO ar putea fi surprins și neliniștit de inconsecvența deciziilor politice ale SUA.

În orice caz, Rutte prezintă evoluția posturii SUA ca parte a transformării mai ample a NATO, mai degrabă decât ca o retragere din Europa.

„Statele Unite vor continua să joace un rol cheie în Europa, atât în ​​domeniul nuclear, cât și în cel convențional”, a declarat el.

Traducere din engleză, în cadrul proiectului EastFlank.eu.