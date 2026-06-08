NATO doboară o dronă deasupra Letoniei/Preocupări la Marea Neagră privind sezonul turistic

Drona survola Letonia când a fost doborâtă. În partea cealaltă a Flancului Estic, bulgarii speră că sezonul turistic nu va fi afectat de dronele care ajung în România.

O dronă a fost doborâtă de avioane de vânătoare ale NATO, a relatat agenția de știri Reuters luni, 8 iunie. Drona intrase în spațiul aerian leton dinspre Rusia, au confirmat forțele armate ale țării baltice pentru agenție. Locuitorii din estul Letoniei au fost avertizați de autorități și sfătuiți să se adăpostească din cauza amenințării, scrie La Libre Belgique. Alerta a fost ridicată după ce drona a fost doborâtă, a declarat armata.

Avioane de vânătoare franceze au doborât drona. Probabil erau avioane Rafale, desfășurate de NATO pentru a proteja spațiul aerian al statelor baltice. Ministrul leton de externe, Baiba Braže, a mulțumit Franței pentru interceptarea dronei.

Potrivit armatei, drona a fost perturbată de "dispozitive electromagnetice rusești" și astfel a intrat în spațiul aerian leton.Armata nu a specificat țara de origine sau tipul dronei, dar anterior alertase publicul cu privire la o amenințare în spațiul aerian leton. Într-o actualizare publicată pe platforma X, a indicat ulterior că amenințarea potențială s-a diminuat.

Preocupări la Marea Neagră

În partea cealaltă a Flancului Estic, bulgarii speră că incidentul din Portul Constanța să fie un incident izolat, deoarece vine sezonul turistic, scrie 24CHASA.

"În toată această perioadă, am fost în comunicare foarte strânsă cu Ministerul Apărării. Vreau să-i felicit pentru că au reacționat atât de rapid, foarte la timp și foarte adecvat, astfel încât să nu existe nici cel mai mic pericol pentru cetățenii bulgari", a spus președinta Bulgariei, Iliana Iotova, înainte de participarea sa la conferința „Către o securitate regională comună pentru pace, stabilitate și cooperare în Balcani și la Marea Neagră”, organizată de Fundația Friedrich Ebert și Institutul pentru Economie și Afaceri Internaționale.

Portul Constanța nu este doar cel mai mare din România, ci și cel mai mare port al Uniunii Europene la Marea Neagră, jucând un rol cheie pentru liniile logistice și de aprovizionare ale flancului estic al NATO.

Dispozitivul - o ambarcațiune verde, echipată cu antene - a fost oprită de bariere antipoluare în apă, chiar lângă o navă ARSVOM și foarte aproape de sediul Agenției Române pentru Salvarea de Vieții Omenești pe Mare.

Incidentul s-a produs la doar o săptămână după ce o dronă rusească a lovit un bloc de apartamente în orașul românesc Galați. Drona a lovit o clădirea rezidențială cu zece etaje în timpul nopții și a provocat un incendiu. Două persoane au fost rănite în clădire.

„La rândul lor, și ei (militarii - n.r.) au fost în coordonare cu serviciile românești cu competențe în domeniu, cu ucrainenii, și cred că ne-am descurcat foarte bine de data aceasta. Sper că acesta este un incident singular, pentru că începe și sezonul turistic, pentru că suntem obligați să-l facem să meargă cât mai bine pentru Bulgaria și să nu existe niciun pericol pentru turiștii noștri”, a adăugat șefa statului bulgar.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA