NATO ia în considerare consolidarea urgentă a apărării anti-drone pe Flancul Estic

Alianța intenționează să convină și cu privire la inițiative legate de drone la Consiliul de la Ankara de luna viitoare.

Aliații NATO au discutat miercuri o propunere de accelerare a programului de achiziție de drone, la doar câteva zile după prăbușirea unei drone rusești în România.

La o întâlnire cu ușile închise a celor 32 de ambasadori NATO, statele membre au dezbătut dacă alianța ar trebui să achiziționeze urgent mai multe drone ca parte a misiunilor de poliție aeriană deasupra statelor membre din prima linie, au declarat trei diplomați ai alianței sub rezerva anonimatului, scrie Politico.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea Neagră,” a scris președintele român Nicușor Dan după ședință. „Este așadar important ca NATO să-și consolideze prezența și capacitățile în România.”

„La discuții s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât măsurile de sprijin pentru aliații afectați să poată fi aprobate la summit-ul de la Ankara” de luna viitoare, a spus el.

Întâlnirea - deja programată - a avut loc după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din România la sfârșitul lunii trecute, rănind două persoane și generând imediat un apel al Bucureștiului la accelerarea livrărilor de arme de apărare antiaeriană către NATO. Alianța a trimis avioane de luptă pentru a doborî drone suspecte și deasupra Letoniei și Estoniei în ultimele săptămâni.

„Ca rezultat direct al războiului în curs al Rusiei împotriva Ucrainei, am observat mai multe incidente cu drone de-a lungul flancului nostru estic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO Allison Hart.

Nu e clar când vor achiziționa dronele aliații NATO.

Întâlnirea de miercuri a imprimat și un sentiment suplimentar de urgență referitor la „inițiativele concrete” privind dronele la reuniunea liderilor alianței din 7-8 iulie, a spus primul diplomat NATO.

NATO deține foarte puține mijloace militare proprii, întrucât acestea sunt furnizate în principal de guvernele naționale. Totuși, NATO poate ghida statele spre achiziționarea armelor necesare, care apoi pot fi plasate sub controlul comandanților militari de vârf ai alianței.

Aliații au identificat și amenințări la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră, inclusiv proiectul românesc de explorare a gazelor offshore Neptun Deep, în valoare de 4 miliarde de euro, au afirmat diplomații, proiect care va deveni funcțional la anul. Țările au discutat dacă și comanda militară a NATO ar trebui să facă mai mult pentru a monitoriza amenințările reprezentate de drone aeriene și navale la adresa acestor instalații.

Ofițerii militari naționali, care s-au întâlnit săptămâna trecută la comandamentul militar al alianței din orașul belgian Mons, și-au exprimat deschiderea față de realocarea mai multor mijloace de apărare aeriană pentru a monitoriza și elimina dronele care survolează România, potrivit primului diplomat NATO și unei persoane familiare cu subiectul.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA