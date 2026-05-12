Nawrocki: Polonia și România sunt cetăți pe #FlanculEstic al NATO

Cele două țări își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei față de Rusia, a declarat marți la București președintele Poloniei Karol Nawrocki.

Liderul de la Varșovia se află la București pentru a participa la Summitul B9, un format înființat de România și Polonia.

B9 și Inițiativa celor Trei Mări sunt formate importante care ne dau posibilitatea statelor de pe #FlanculEstic de a-și prezenta pozițiile la nivel internațional.

"Atât Polonia în nord, cât și România în sud, sunt acele cetăți de pe Flancul Estic al NATO. Astăzi, Varsovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică al NATO de pe Flancul Estic, Țările noastre nu doar fac diagnostice ale pericolelor, ci, din ce în ce mai des, dau un răspuns pentru pericolele de securitate", a declarat președintele polonez, potrivit traducerii.

Cei doi oficiali au discutat marți despre colaborarea dintre industriile de apărare din România și Polonia, țări care trebuie să fabrice tehnologie, nu doar să cumpere.

"Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creșterea rezistenței Europei în fața pericolelor. Este nevoie să simplificăm procedurile de colaborare și să creștem participarea statelor de regiune la programele de apărare", a mai spus Nawrocki.

Dan și Nawrocki au discutat și despre situația din Moldova și despre sprijinul pentru această țară.

"Am vorbit de Republica Moldova și de importanța pentru România a securității pentru Republica Moldova, dar și de procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pentru care - și pentru una, și pentru alta - există sprijinul părții poloneze", a declarat președintele Nicușor Dan.



"Polonia sprijină parcursul european al Moldovei ... Polonia va sprijini toate țările din Europa și din întreaga lume care își doresc să obțină independența față de influența rusească, este strategia noastră națională și punctul meu de vedere ca președinte al Poloniei e că acolo unde se caută independența de Federația Rusă, se poate conta pe sprijinul Poloniei", a declarat și șeful statului polonez.

În privința declarațiilor lui Vladimir Putin că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit, președintele Poloniei s-a declarat "sceptic", deoarece rapoartele serviciilor poloneze arată că Ucraina stă bine pe front, iar Rusia a pierdut de la începutul acestui an mai multe teritorii decât a ocupat.

Și președintele Dan a subliniat că Vladimir Putin nu trebuie luat "foarte în serios".

"Vă aduc aminte că el a spus că nu invadează Ucraina, de exemplu. Deci avem un război în Ucraina. Într-adevăr, în anul 2026, poziția pe front a Ucrainei este mai bună decât în anii anteriori. Chiar Volodîmîr Zelenski a spus, în Consiliul European, recent, că, pe teren, Ucraina a câștigat mai mult decât a pierdut în cursul anului 2026. Situația economică a Rusiei nu este cea mai fericită, însă, am văzut zilele astea, Rusia continuă războiul, chiar dacă a spus că vrea o încetare a focului, deci trebuie să ne pregătim și toate strategiile militare ruse din ultimii ani nu indică în vreun fel vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european", a afirmat președintele Nicușor Dan.

