Nica îi explică lui Weber că moțiunea PSD-AUR e despre Bolojan și politica de austeritate sălbatică

Contrele între socialiștii și popularii europeni din cauza moțiunii de cenzură AUR-PSD au continuat și miercuri în plenul Parlamentului European.

Liderul popularilor europeni (PPE) Manfred Weber a întrebat-o pe președinta socialiștilor europeni (S&D) Iratxe Garcia care e motivul moțiunii de cenzură depusă de AUR și PSD, după ce social-democrații s-au angajat anul trecut împreună cu PNL să facă reforme.

”Dacă PPE ar face același lucru împotriva unui premier socialist, să pună un premier socialist sub semnul întrebării, împreună cu un partid populist de dreapta, știți că am avea mii de inițiative în PE”, a remarcat Weber.

El a mai întrebat-o pe Iraxte Garcia dacă socialiștii români doresc să meargă mai departe și să colaboreze în viitor cu extremiștii de dreapta.

Cei doi au mai avut un schimb de replici de la distanță luni și marți, Weber declarând că situația de la București este ”destul de îngrijorătoare”, în timp ce Garcia i-a apărat pe social-democrații români.

Astăzi, replica a venit din partea liderului socialiștilor români din PE, Dan Nica.

Acesta i-a spus lui Weber că moțiunea este despre Ilie Bolojan, care ”s-a legat cu lanțul de caloriferul din Palatul Victoria și refuză să plece, deși i s-a retras sprijinul politic”.

Bolojan ”a dus o politică de austeritate sălbatică, a dus la sărăcirea a milioane de români, creșterea șomajului și o activitate economică care a fost supusă unui mare stres”, a explicat Nica.

”Noi am ales să-i susținem pe cei 80% din români care spun că această politică trebuie să înceteze, iar decizia PSD e clară: coaliție proeuropeană sau opoziție”, a mai spus el.

”Domnule Weber, dvs i-ați ales pe cei 20%, cred că greșiți”, a conchis Nica.



