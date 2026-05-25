Nicușor Dan cere un buget UE mai puternic

Președintele Nicușor Dan a transmis că România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034 alături de alte state.

Este vorba despre Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria, potrivit unui mesaj postat pe X de Nicușor Dan.

"Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună. Aceste direcții strategice sunt deja afectate de propuneri de reducere a finanțării, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere. Ele reprezintă instrumentele prin care Uniunea sprijină investiții care contează direct pentru cetățeni: infrastructură, agricultură, dezvoltare comunitară, locuri de muncă și reducerea disparităților dintre statele membre", a mai scris președintele.

De asemenea, el a spus că semnatarii solicită ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari.

"Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare. În același timp, Europa trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. De aceea, susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care și-au dovedit eficiența și sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate", a continuat el.

În ceea ce privește competitivitatea, Dan transmite că "suntem de acord că resursele trebuie alocate pe baza principiului excelenței, însă acesta trebuie pus în practică într-un mod care să genereze o îmbunătățire reală a competitivității economice la nivelul întregii Uniuni, inclusiv în cazul IMM-urilor".

"România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre, recunoscând atât provocările și obiectivele comune, cât și particularitățile fiecăruia. Mulțumesc tuturor liderilor europeni care susțin această inițiativă și care, asemenea României, consideră că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene. Această Declarație va fi prezentată oficial în cadrul reuniunii de astăzi a miniștrilor afacerilor europene, pentru a fi luată în considerare în discuțiile din următorul Consiliu European", a conchis Nicușor Dan.