Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după ședința CSAT, că România închide Consulatul Rusiei de la Constanța și îl declară persona non grata pe consulul rus.

Șeful statului s-a referit în declarația de presă și la ”iresponsabilitatea” unor lideri politici și lideri de opinie care încearcă să scuze Rusia în cazul acestui incident.

Dan a spus că autoritățile române cunosc traiectoria dronei Gheran-2 plecată din Rusia, știu pe unde a trecut prin Ucraina, pe unde a intrat în România, făcând parte dintr-un roi de 43 de drone.

El a calificat incidentul de noaptea trecută drept ”grav” și a precizat că ”întreaga responsabilitate” revine Rusiei, ”o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei”.

”Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a spus el.

