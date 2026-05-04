Președintele Nicușor Dan, în prima apariție publică după demiterea Guvernului Bolojan, a făcut apel la calm și a promis că un nou Executiv va fi instalat "într-un termen rezonabil"

"Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026. Deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe", a spus președintele.

El a reamintit că pe 31 mai este încheierea contractelor pe SAFE, tot atunci sunt ultimele ajustări pe proiectele PNRR, iar pe 31 august - finalizarea PNRR.

"Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens", a continuat el.

Președintele a anunțat că "începem negocierile pentru formarea unui nou Guvern" și va începe cu consultări informale, iar când opțiunile se vor cristaliza va face consultările formale.

"Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să leam evident în vedere în discuțiile pe care o să leam cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta", a conchis președintele.