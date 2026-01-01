Nicușor Dan, în 2025: Dacă vom avea drone, veți vedea că le vom da jos

Președintele Nicușor Dan dădea asigurări, în decembrie 2025, că dacă vom avea drone în spațiul aerian românesc, "veți vedea că le vom da jos".

Președintele Nicușor Dan a declarat, la sfârșitul vizitei sale la Paris din decembrie 2025, că România este pregătită să doboare eventualele drone care ar viola spațiul aerian al țării noastre.

Declarația a venit după incidente în care drone ale Federației Ruse au pătruns pe teritoriul României și nu au fost doborâte de către aeronavele ridicate de la sol.

"Pentru ca am avut mult timp pace, toate pregătirile s-au făcut într-un mod clasic. Odată cu începerea războiului din Ucraina s-a făcut o adaptare tehnologică. Acum suntem mai bine decât acum o luna, iar peste trei luni vom fi mai bine pregătiți decât acum. Dacă vom avea drone, veți vedea că le vom da jos” a spus, atunci, Nicușor Dan.

În septembrie 2025, același Nicușor Dan a explicat că România este pregătită pentru o eventualitatea în care dronele Rusiei ar ajunge în spațiul aerian românesc.

"Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați (...) Da, în urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înșel în martie, și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt gata”, a declarat președintele.

+++

Vineri noaptea, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe de 10 etaje din Galați și a rănit doi oameni. MApN a declarat că nu a putut doborî obiectul din cauza lacunelor legislative și a riscurilor ca acțiunea să se realizeze cu avioane de vânătoare în zone rezidențiale.