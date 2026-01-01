Nicușor Dan, la Summitul Flancului Estic

Președintele Nicușor Dan va participa joi la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, Polonia.

Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare, anunță Administrația Prezidențială.

Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei.

Prima reuniune a Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Președintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI).

Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness).

Din această perspectivă, președintele Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul Cadrul Financiar Multianual al UE, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use) care va contribui la aplicarea viitorului Regulament privind mobilitatea militară.

"România contribuie la consolidarea #FlanculuiEstic prin dezvoltarea și modernizarea capacităților naționale de apărare, a industriei de apărare și prin participarea la misiunile civile și militare ale UE și NATO din această regiune (ex. misiuni de poliție aeriană, organizarea de exerciții periodice etc.). Astfel, în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România și celelalte state UE aflate pe Flancul Estic pledează pentru asigurarea unei complementarități între eforturile UE și NATO în domeniul apărării și pentru consolidarea relației transatlantice", potrivit comunicatului.