Nicușor Dan merge în Muntenegru, la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest

Președintele Nicușor Dan va participa vineri la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, care se va desfășura la Tivat, Muntenegru, a informat, joi, Administrația Prezidențială.

Tema centrală a Summitului este „Prosperitatea și stabilitatea comune ale Uniunii Europene și ale Balcanilor de Vest/ Shared Prosperity and Stability of the European Union and the Western Balkans”.

Reuniunea reprezintă un moment important, fiind primul summit de acest tip organizat pe teritoriul acestei țări. Evenimentul, co-prezidat de președintele Consiliului European, António Costa, și găzduit de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, va reuni lideri ai statelor membre UE și ai partenerilor din regiune, alături de înalți oficiali europeni, precum Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Participarea României la acest summit reconfirmă susținerea fermă a țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum și a Republicii Moldova și a Ucrainei, și încurajarea tuturor partenerilor pentru a valorifica sprijinul acordat de UE și actualul context geopolitic.

În cadrul dezbaterilor, președintele României va reitera faptul că extinderea Uniunii este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregului continent european. Este esențial însă ca procesul de aderare să fie bazat pe merite proprii, pe îndeplinirea riguroasă a standardelor necesare și pe asumarea opțiunii strategice pro-europene a statelor candidate, inclusiv alinierea deplină la Politica Externă și de Securitate Comună și implementarea măsurilor restrictive la adresa Federației Ruse.

Reuniunea de la Tivat va oferi oportunitatea evaluării progreselor obținute până în prezent în procesul de aderare. În acest context, Nicușor Dan va sublinia importanța continuării reformelor structurale de către statele candidate, în special în domeniul statului de drept.

Totodată, pentru a crește reziliența în actualul context geopolitic, președintele României va pleda pentru o conectivitate energetică și de transport sporită între UE și Balcanii de Vest prin identificarea unor noi domenii de integrare graduală.

