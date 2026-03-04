Nicușor Dan: Nu am convocat CSAT legat de Orientul Mijlociu. Nu o să plângem Republica Islamică Iran

Președntele Nicușor Dan a transmis joi, din Polonia, că nu a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu.

"Legat de situația din Orientul Mijlociu, nu am convocat CSAT și nu-l vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România. Evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează și toate rapoartele de care vorbea domnul președinte (al Poloniei - n.r.) le am și eu", a spus Dan.

El a adăugat că prioritatea este ca cetățenii români prinși de conflict în regiune să poată reveni acasă. 5.000 dintre ei nu sunt rezidenți în toate țările din regiune, dar sunt în contact cu MAE.

Făcând un comentariu despre situația din Golf, Dan a spus că "nu o să plângem Republica Islamică Iran.

"Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care, din aceste motive, a fost supusă sancțiunilor UE", a completat Nicușor Dan.

Întrebat despre riscurile de securitate ale bazelor militare române și poloneze, după ce o rachetă iraniană a fost doborâtă în Turcia de sistemele NATO, președintele Nicușor Dan a spus că cetățenii celor două state trebuie să se simtă "absolut protejați" de sistemele antirachetă.

"Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. S-a ridicat nivelul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume, dar asta este tot", a spus președintele român.