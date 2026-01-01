Nicușor Dan: Pe partea de drone marine, cel puțin pentru mine e un subiect nou

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după reuniunea Summitului UE - Balcanii de Vest, că va discuta sâmbătă cu instituțiile responsabile, deoarece dronele marine sunt ceva nou pentru el.

”Pe partea marină, cel puțin pentru mine e un subiect nou, voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile”, a declarat Nicușor Dan, deși înainte de summit promisese că va oferi detalii despre incidentul de la Constanța.

”Nu cred că am această informație”, a replicat Nicușor Dan, întrebat când au primit informația de la ucraineni autoritățile române.

Referitor la riscuri privind viața oamenilor, președintele susține că nu a existat așa ceva, pentru că ucrainenii au anunțat înainte ca drona să se detoneze și toată lumea plecase de acolo.

”Da, am primit toate informările, și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după-amiază, când ne vedem, o să avem informațiile complete. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și că toate persoanele au reușit să se protejeze”, a declarat Dan vineri dimineața.









