Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, într-o conferință comună de presă cu omologul polonez, Karol Nawrocki, faptul că cele două țări sunt foarte apropiate, importante pe Flancul Estic și niște exemple de succes economic și social.

Dan a mai spus că România și Polonia "sunt țări care sprijină parteneriatul transatlantic și sunt țări care au viziuni comune în cadrul UE: vorbim împreună de competitivitate, de relativizare rezonabilă a strategiei verzi".

Președintele român a precizat că această colaborare pe securitate este concretă, pentru că Polonia participă la brigada multinațională din România și România participă la grupul de luptă din Polonia.

"Am discutat de posibilități de colaborare și schimb de experiență. Am vorbit de industriile noastre de apărare și de oportunități. Am discutat de posibilitatea de colaborare de achiziții comune pe programul SAFE și inclusiv de producție comună de echipamente militare și am discutat de summitul B9", a spus el.

De asemenea, cei doi președinți au vorbit și despre situația internațională, cum ar fi Ucraina, R epublica Moldova, Orientul Mijlociu și direcția UE, iar viziunea lor este comună.

Nawrocki a declarat că cei trei piloni de securitate despre care a discutat cu Dan este: Alianța Nord-Atlantică, unde există scopuri economice, cooperarea cu SUA - prezența Armatei SUA în Polonia și România și cooperarea în domeniul securității.

"În luna mai vom avea Summitul formatului B9. Dorim să extindem formatul în B11 sau B12 cu țările scandinave. Mă bucur că am găsit în Nicușor Dan un partener", a mai explicat președintele polonez.

Președintele Poloniei a completat că este bucuros de relațiile economice bilaterale și a amintit că exporturile poloneze au crescut cu 3,3%, iar ale României au crescut cu peste 1,5%.