Președintele Nicușor Dan, alături de miniștrii interimari de la Interne și Apărare, Cătălin Predoiu și Radu Miruță, s-au dus la Galați pentru a vedea blocul unde o dronă rusească a căzut și a rănit doi oameni.

Președintele a ieșit la declarații, unde sute de gălățeni l-au aștepat cu huiduieli și proteste. Printre altele, oamenii i-au cerut demisia și l-au fluierat.

Președintele a dat detalii despre vizită și a spus că a fost la spitale pentru a-i vedea pe mama și fiul ei, răniți de explozia dronei rusești, iar starea lor de sănătate este bună.

La un moment dat, președintele a plecat cu agenții SPP, iar miniștrii interimari de la Interne și Apărare au rămas să facă declarații.

Declarațiile președintelui Nicușor Dan la Galați:

Toate eforturile pe care statul român, Europa, a început să le facă de câțiva ani sunt complet justificate. (...) Europa e corect. Am vorbit cu cei de la Poliția Națională, investigații criminale, care au început ancheta lor și am văzut urma exploziei, modul în care ei cercetează mostre de substanță care să spună ce tip de explozibil a fost tipul ăsta de chestii. Astea sunt niște calcule de rezistență care urmează să se facă la cele două institute care analizează. Estimarea lor, cel puțin 30 de kilograme și explozibil clasic.

Avem un progres semnificativ pentru a le identifica (dronele - n.r.) și avem un oarecare progres în instrumente de la suprafață care se poată să apere. Suntem într-un proces care eu sper să fie cât mai rapid de ajuns



Suntem cu toții (țările europene - n.r.) în aceeași situație, vorbesc de țările europene, pentru că e un război, un război care a dezvoltat o tehnologie care nu exista înainte de acest război, nu există fabrici de echipamente care să fie destinate acestui tip de echipament și atunci toată lumea, într-o viteză cât mai mare, încearcă să se actualizeze. Așa cum am spus în declarația pe care am dat-o azi după-amiază, în momentul de față noi avem patru proiecte care încearcă să adreseze problema asta. Nu suntem singuri care ne confruntăm cu problema asta, este o problemă care preocupă atât NATO cât și Uniunea Europeană și cu toții suntem într-un proces de updatare la situația nouă, de sigur, ținând cont de faptul că este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul.

Această expulzare a consulului și închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică care este proporțional cu ce s-a întâmplat azi, cu lipsa de respect față de o țară care nu e parte din războiul ăsta.

Da, să se informeze prealabil la consiliile județene locale de situații de urgență și să țină cont de mesaje (RO-ALERT - n.r.).

Această situație este responsabilitatea Rusiei, așa cum am spus. Și așa cum am spus și probabil că vă răspunde mai departe ministrul Apărării, este un proces în curs pe care statul român îl face pentru a se apăra, așa cum toate țările din flancul estic o fac.

I-am încurajat (pe cei doi răniți - n.r.), am fost bucuros să văd că sunt optimiști față de situația în care se află, comunică unul cu celălalt. Fiind treziți din somn, au călcat pe material încins. Astea sunt arsurile pe care dumnealor le au și care necesită o săptămână, două de tratament, dar nu e nimic grav.

Pentru moment, din câte înțeleg, nu este gaz și curent, dar altfel oamenii pot să intră în casele lor.

