Președintele Nicușor Dan a vorbit luni seară, în deschiderea evenimentului „The Economist - Romania Government Roundtable”, despre nevoia cu UE să aloce bani pentru energia nucleară în viitor.

"În ceea ce privește Uniunea Europeană, sunt bucuros că domnul Letta (fostul premier al Italiei - n.r.) este aici, și susținem finalizarea unei piețe unice europene, pentru că, așa cum am spus, în economie ești mai competitiv când ești mai mare. Nu putem avea o piață unică europeană fără să avem o piață unică energetică europeană, pentru că vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferențele de prețuri ale energiei - vorbesc de Europa în ansamblu. Mă bucur că Europa începe să reconsidere nuclearul, dacă vorbim de energie, și sper ca în viitorul cadru financiar multianual să avem un spațiu pentru nuclear. Cred că este important și despre ce Europa vorbim, și cred că este important ca fiecare dintre noi, în special liderii politici, să susțină Europa în continuare, să reușim să reconectăm cetățenii la această construcție, și asta putem să o facem inclusiv asumând greșelile trecutului, cum este, de exemplu, nuclearul", a spus Nicușor Dan.





Președintele a mai adăugat că principala dezbatere care urmează să aibă loc în interiorul Uniunii Europene până la sfârșitul acestui an este viitorul cadru financiar multianual pentru 2028-2034.

"Și aici vreau să salut faptul că suntem cu toții de acord ca o parte din bugetul Uniunii să se concentreze pe pilonul de competitivitate. Discuția este în ce măsură regulamentul acestui pilon de competitivitate nu va adânci decalajul între țări mai dezvoltate și țări mai puțin dezvoltate. Și aici, evident, poziția României este că trebuie ca acest instrument să reducă niște diferențe, astfel încât să nu cheltuim din nou, și din nou, și din nou bani pentru coeziune în anii care urmează", a continuat el.

Nicușor Dan a mai precizat că, înainte de a vorbi despre viitor, care este tema evenimentului, trebuie spuse câteva lucruri și despre trecut, despre "ce a făcut România și Sud-Estul Europei în acești ultimi zeci de ani, după un decalaj pe care l-a avut istoric, după niște războaie mondiale, după comunism, Cortina de Fier, și după a venit intrarea în Uniunea Europeană și o poveste de mare succes".

"Este important să spunem asta, că suntem bombardați de știri negative. Extinderea Uniunii Europene înspre Est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor și în 2024 a crescut la 78%. Acum, vorbind de viitor, o să spun câteva lucruri despre România, câteva lucruri despre Uniunea Europeană. Sunt bucuros că domnul Acemoglu (premiat cu Nobel - n.r.) a venit la această conferință. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea este esențială și este un obiectiv fundamental al acestui mandat reforma instituțiilor, astfel încât ele poată să pună baza unei dezvoltări economice solide. Apoi, OECD - suntem în grafic și sperăm ca România să devină membru OECD în acest an. Și vreau să salut, pe acest palier, armonia și colaborarea neobișnuite între partidele politice. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze, și euro este o formă de a se integra în economia europeană", a continuat acesta.

Legat de Republica Moldova, Nicușor consideră că țara "este parte importantă din preocupările noastre pentru viitor, o integrare în Uniunea Europeană și o integrare a celor două economii".