Nicușor Dan spune că în cazul dronei de la Constanța s-a respectat protocolul

Președintele a declarat sâmbătă, după o ședință de lucru, că autoritățile române au procedat la timp și corect în cazul de la Constanța, iar procedurile care se impun în astfel de situații au fost respectate.

”În primul rând, e cert acum, am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă, trebuie să spunem foarte clar că Ucraina este țara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoară în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a spus președintele Nicușor Dan, la finalul ședinței de analiză a incidentului de vineri din Portul Constanța.

Nicușor Dan a răspuns la mai multe întrebări puse în spațiul public cu privire la incident.

Referitor la faptul că s-a intervenit în jurul orei zece, deși se știa despre drona din port de la ora 6 dimineața, Dan a spus că primele echipaje de specialiști care au ajuns acolo au ajuns la ora 6:46.

”În aceste situații, sunt prevăzute niște protocoale și ele au început activitățile conform protocoalelor, prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de-a face cu operațiile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în acțiune. Deci, începând cu 6.46, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor”, a afirmat președintele.

''La ora 10:00, a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10.00 și foarte puține minute toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune care ar fi presupus neutralizarea comunicațiilor cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane, au părăsit și ele perimetru pentru a nu fi puse în pericol. S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat'', a mai explicat președintele.



El a mai susținut că nu a fost vorba de o navă fantomă a Rusiei care ar fi transportat petrol din Constanța, după cum a arătat publicația SpotMedia. Nava nu e pe listele UE și SUA de sancțiuni și a mai fost la Constanța.

Întrebat dacă au fost constatate eventuale erori sau neglijențe din partea instituțiilor responsabile, Nicușor Dan a spus că momentan nu vede o eroare umană:

”E o închetă în desfășurare. În discuția pe care am avut-o azi, au fost toți responsabilii structurilor naționale responsabile cu acest tip de evenimente, până în momentul acesta nu văd eu vreo eroare umană”.



”Dificultatea cu dronele, și aeriene și navale, cum a fost cazul de ieri, este că radarele normale nu le văd. De aceea nu putem să spunem care a fost traiectoria cu care ea a venit în cursul zilei ... Eu vă spun că există multe categorii de echipamente care permit detectarea acestor drone. Ce vă spun eu este că radarele cu care noi eram obișnuiti și care funcționează perfect împotriva avioanelor nu sunt adaptate pentru drone și atunci trebuie să ai alte tipuri de echipamente cu o rază mai mică de observație în jurul lor cu care să detectezi dronele”, a explicat șeful statului.

Întrebat care e instituția care trebuia să depisteze drona din port, Nicușor Dan a spus că, ”teoretic, pentru acest perimetru ar fi trebuit ca Portul Constanța să aibă un echipament care să vadă orice fel de obiect neidentificat care intră în raza sa de acțiune”, dar ”fiind o tehnologie nouă trebuie să ne adaptăm cu toți”.

Cât de sigur cât de sigur vom fi dacă vom veni la Marea Neagră pe litoralul românesc în vara acestui an?

”Pe 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul spărării, Armata, cât și Ministerul de interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta, în cursul acestei veri, echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există, în urma contactelor diplomatice recente, un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, ca ultim argument, avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani”.

”Efect secundar al acestui război, am avut și mine, și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător”.

Întrebat dacă România e în siguranță, președintele a evitat răspunsul: ”România se adaptează pe zi ce trece la aceste noi tehnologii, așa cum fac toți aliații”.

În schimb, a spus că românii care se vor duce la mare anul acesta vor fi în siguranță.



