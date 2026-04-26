Nicușor Dan spune că trebuie să avem încredere când Grindeanu spune că nu va face Coaliție cu AUR

Președintele Nicușor Dan a evitat din nou marți, din Croația, să critice PSD pentru că s-a aliat cu AUR pentru a depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, afirmând că, dacă Sorin Grindeanu a spus ceva, trebuie crezut.

"Azi s-au întâmplat două lucruri. S-a depus o moțiune de cenzură și în Parlamentul României s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE (raport comun pe proiectul de lege în Comisiile reunite de apărare - n.r.). Pe de o parte avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România, ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării. Desigur, l-am exercitat alaltăieri. Faptul că am avut votul de azi se datorează și acelei discuții pe care noi am avut-o alaltăieri (luni, când liderii partidelor pro-europene au fost chemați la Cotroceni să discute despre proiectele SAFE și PNRR - n.r)", a spus președintele.

Întrebat dacă acum, că moțiunea de cenzură este deja depusă, poate spune dacă îl susține sau nu pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a replicat: " E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă, ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split (ruptură - trad. eng) între două jumătăți ale direcției pro-europeane. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ moțiune de cenzură, îmi păstrez echidistanță".

Întrebat și din discuțiile lui cu liderii politici și cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un Guvern împreună, președintele a spus că "extrem de improbabil".

"Extrem de improbabil, cum au și declarat președintele PSD-ului. Adică sunt niște oameni care sunt în funcția de lideri de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni, și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios", consideră șeful statului.

Tot este "extrem de puțin probabil" este și scenariul alegerilor anticipate, dorit cu ardoare de AUR.

"Am avut crize politice similare. Niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegere anticipate. E un scenariu, teoretic, îl avem așa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare", a continuat Dan.

Despre faptul că este jignit des de liderul extremist George Simion, care acum colaborează cu PSD, în aceste condiții mai poate avea încredere în PSD, Nicușor Dan a replicat că: "Noi vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun pe care l-au făcut, că au votat azi programul SAFE".

De asemenea, Nicușor Dan a fost chestionat și cu privire la cum se va asigura că nu va fi deviată România de pe traiectoria sa europeană la finalul acestei crize politice.

"În primul rând avem declarația partidelor. Nici unul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un Guvern cu forțe anti-occidentale, AUR. Asta este un lucru. Și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă (să fie de la AUR sau susținut de AUR - n.r.)", a conchis Nicușor Dan.