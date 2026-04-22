Nicușor Dan: Tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin

Aflat în Cipru, la o reuniune informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan a încercat din nou să dea impresia că nu sunt motive de îngrijorare după demisia miniștrilor PSD din Guvern.

Întrebat dacă o moțiune de cenzură ar ajuta sau ar inflama și mai mult spiritele, sub pretextul că e "mediatorul", Nicușor Dan a declarat că nu vrea să se pronunțe: "Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt ... ".

Întrebat ce urmează după ce premierul Ilie Borojean a spus că PNL nu va mai face alianță cu PSD, președintele a spus că sunt foarte multe scenarii și nu vrea să intre în ele: "Cel puțin ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin".

El nu a dorit să spună nici dacă Ilie Bolojan a performat sau nu până acum: "Dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta și vreau să păstrez statutul de mediator".

Dan a mai spus că săptămâna viitoare se va întâmpla ceva, dar nu a oferit detalii.

"O să vă anunț. O să vă anunț. Sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea mea, dar o să vă anunț", a spus el.



Referitor la ce le va spune liderilor europeni dacă îl vor întreba despre ce se întâmplă acum pe scena politică din România, Nicușor Dan a răspuns că le va explica ce le-a spus și cetățenilor români, și anume că Bucureștiul păstrează direcția europeană, că sunt patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că programele SAFE și PNRR, precum și aderarea la OECD, sunt "extrem de importante și pe astea există consens".

El a adăugat că, în privat, le va spune liderilor europeni "mai multe decât vă spun dumneavoastră public".

Președintele a îndemnat la calm și după consultările de miercuri cu partidele din coaliție, îndemnând la calm.