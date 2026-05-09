Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa, spune Dan, explicând discursul de pe 9 mai

C.M. 11:05 actualizat: 12:26

Președintele Nicușor Dan a explicat marți ce a vrut să spună în discursul de Ziua Europei, de pe 9 mai, care a stârnit controverse în spațiul public.

Președintele Nicușor Dan a susținut că în România nu există dezbatere pe multe subiecte, inclusiv Uniunea Europeană și Ucraina.

"Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are .... o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa. Toată lumea are o opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună ... când subiectul acesta apare, foarte bine, publicul nostru este fericit, dar ... publicul român nu participă la dezbateri", a declarat marți Nicușor Dan, după participarea la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”.

Președintele a declarat că ce a încercat să spună în discursul de Ziua Europei este că Europa este "un organism viu, cu dezbaterii foarte puternice, la care noi, societatea românească, nu este conectată".

El a adăugat că nu a criticat Europa, iar acele elemente de critică se găsesc și în discursul Ursulei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. 

"Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei, iar, dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene sunt în sensul ăsta. Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată", a explicat Dan.

Întrebat când a acționat UE ideologic, Nicușor Dan a dat un singur exemplu, și anume abordarea pe mediu, unde "politica cu privire la gazele cu efect de seră a fost mult prea agresivă".

El a mai spus că politica externă a României are trei piloni: Europa, NATO și SUA, de aici termenul pe care-l preferă de "prooccindental" în loc de "proeuropean, evitând să spună dacă discursul său a avut "accente trumpiste", așa cum au susținut voci în spațul public.

Președintelui Dan i s-a părut că discursul a fost "un fel de declarație de afecțiune față de Europa".

President Nicușor Dan: Europe has made mistakes. Energy, defence & some ideologically-driven topics

Full speech (official version in Romanian, translation with deepl, as supervised by human editors) Today we celebrate Europe Day, and tomorrow Independence Day. These are two interconnected moments, both tied to Romania’s Western destiny. And at times like these, it is helpful to step back a ...
