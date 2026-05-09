Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa, spune Dan, explicând discursul de pe 9 mai

Președintele Nicușor Dan a explicat marți ce a vrut să spună în discursul de Ziua Europei, de pe 9 mai, care a stârnit controverse în spațiul public.

Președintele Nicușor Dan a susținut că în România nu există dezbatere pe multe subiecte, inclusiv Uniunea Europeană și Ucraina.

"Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are .... o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa. Toată lumea are o opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună ... când subiectul acesta apare, foarte bine, publicul nostru este fericit, dar ... publicul român nu participă la dezbateri", a declarat marți Nicușor Dan, după participarea la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”.



Președintele a declarat că ce a încercat să spună în discursul de Ziua Europei este că Europa este "un organism viu, cu dezbaterii foarte puternice, la care noi, societatea românească, nu este conectată".

El a adăugat că nu a criticat Europa, iar acele elemente de critică se găsesc și în discursul Ursulei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan.

"Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei, iar, dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene sunt în sensul ăsta. Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată", a explicat Dan.

Întrebat când a acționat UE ideologic, Nicușor Dan a dat un singur exemplu, și anume abordarea pe mediu, unde "politica cu privire la gazele cu efect de seră a fost mult prea agresivă".

El a mai spus că politica externă a României are trei piloni: Europa, NATO și SUA, de aici termenul pe care-l preferă de "prooccindental" în loc de "proeuropean, evitând să spună dacă discursul său a avut "accente trumpiste", așa cum au susținut voci în spațul public.

Președintelui Dan i s-a părut că discursul a fost "un fel de declarație de afecțiune față de Europa".