Numărul 2 din AUR critică decizia Președinției de a plăti un contract de lobby în SUA

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică decizia Administrației Prezidențiale de a plăti 565.000 de dolari pe lună pentru un contract de lobby în Statele Unite

El afirmă că această cheltuială uriașă reprezintă dovada că Palatul Cotroceni a compromis poziția României în plan extern și încearcă să cumpere influență și bunăvoință politică la Washington pe bani publici.

„Este recunoașterea unui eșec de un an de zile. Un eșec pe care noi l-am tot comentat și discutat, inclusiv în emisiunea dumneavoastră. Vă aduceți aminte, dincolo de faptul că ni s-a pus în cârcă faptul că am fi plătit ceea ce n-am plătit niciodată, când mergeam în Statele Unite și vorbeam despre Donald Trump, publicam cărți despre Donald Trump și făceam conferințe despre Donald Trump. La vremea respectivă am fost acuzați că eram prea aproape de administrația Trump. După un an de zile, în care nu s-a întâmplat nimic, se schimbă kalimera. Statul român schimbă piciorul. Ar trebui desființată ambasada, chemați toți acasă, pentru că e clar că nu au livrat nimic. Ar trebui ca Ministerul de Externe, cel puțin pe partea atlantică, dacă vreți, să fie închis, pentru că nu a livrat nimic”, a declarat Dan Dungaciu.

Liderul AUR avertizează că România transmite astăzi imaginea unui stat fără direcție, care își schimbă politica externă în funcție de interesele de moment ale celor aflați la putere, iar acest lucru afectează grav credibilitatea externă a țării.

„Americanii se vor uita la noi exact în același fel, pentru că nu vor avea încredere până la capăt în această administrație. Iar europenii se vor uita la noi, și germanii în special, ca la niște oameni care iarăși schimbă piciorul. Americanii se vor uita la noi ca la unii care încearcă acum să le cumpere bunăvoința cu sume și mai mari. Deci vom ieși prost și față de americani, și față de europeni”, a precizat liderul AUR.

Dan Dungaciu atrage atenția că adevărata miză a contractului de lobby este încercarea Administrației Prezidențiale de a acoperi criza de legitimitate și efectele politice provocate de anularea alegerilor și de deciziile controversate ale actualei puteri.

„Asta este miza: să-și cumpere liniștea. Și asta este miza tuturor discuțiilor care se fac acum în jurul proiectelor asumate de statul român, în care sunt implicați foarte mulți lobbyiști din Statele Unite. Să știți că firma respectivă este apropiată de democrați, firma pe care a angajat-o domnul Nicușor Dan. Nu știu cine l-a sfătuit. Cred că, mai degrabă, cineva a vrut să-l îngroape”, a precizat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR avertizează că România riscă să piardă respectul partenerilor externi din cauza unei puteri care a abandonat interesul național și a înlocuit diplomația cu improvizația și contractele de lobby.

„România riscă să cadă între scaune: americanii nu au încredere în actuala putere, iar europenii o privesc cu suspiciune pentru duplicitate și oportunism”, a declarat Dan Dungaciu.

