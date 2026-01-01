O dronă marină a fost găsită vineri dimineață în Portul Constanța în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM. Aceasta a explodat, iar activitatea a fost suspendată în port pentru verificări.

UPDATE

Ministerul apărării a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 6:20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă.

”Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române”, a ținut să precizeze MApN.

În acest moment, forțe ale Ministerului Apărării Naționale – ambarcațiuni și elicoptere - supraveghează zona.

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Un mesaj RO-ALERT transmis în Constanța le cere oamenilor să se adăpostească și să stea departe de geamuri. Drona a rămas blocată în barajul antipoluare, la câteva sute de metri de terminalul petrolier din port.



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Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a anunțat Ministerul apărării.

În momentul autodetonării, zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, ”obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță”.

MApN spune că drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina și nu face parte din dotarea Armatei României, nefiind implicată în exercițiile recente organizate de Ministerul apărării în zona Mării Negre.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.



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Ministerul Afacerilor Interne anunță că va susține vineri o conferință de presă pe subiect. Potrivit presei nu sunt victime, însă a fost totuși activat Planul Roșu de Intervenție



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Mai multe persoane au fost evacuate. Drona se afla în apropiere de mal, conform surselor Info Sud-Est și G4Media.

Încă nu este cunoscută proveniența ei.



